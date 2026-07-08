LA NUEVA USINA DE USHUAIA MANTIENE SU RITMO DE OBRA PESE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

Ushuaia 08/07/2026.- La construcción de la nueva usina de Ushuaia continúa avanzando conforme al cronograma previsto. Durante los últimos días se registraron importantes avances en la obra civil y en las tareas de acondicionamiento del predio, de cara al arribo del equipamiento principal proveniente de China, previsto para fines de julio.

Al respecto, la ministra de Energía, Gabriela Castillo, destacó que durante la última semana se llevó adelante el hormigonado de la fundación que sostendrá la turbina principal de la nueva usina. Se trató de un trabajo ininterrumpido de 24 horas, durante el cual se colocaron 385 metros cúbicos de hormigón producido en la ciudad, en una tarea que demandó un importante despliegue técnico.

La funcionaria explicó que, debido a las bajas temperaturas, fue necesario implementar medidas especiales para garantizar el correcto fraguado del hormigón mediante un sistema de protección y calefacción que permitió mantener una temperatura constante de entre 25 y 35 grados.

Asimismo, Castillo señaló que avanzan las tareas de preparación del terreno donde se emplazará el edificio de oficinas de la nueva central. En paralelo, también se realizan los trabajos de acondicionamiento del depósito fiscal transitorio que permitirá resguardar el equipamiento una vez que arribe a la provincia. En ese marco, se ejecuta el cerramiento perimetral del predio y la instalación del sistema de videovigilancia exigido por la Aduana.

Finalmente, la ministra remarcó que las distintas tareas se desarrollan de manera simultánea para que, cuando llegue el barco con los equipos provenientes de China, la obra pueda ingresar en una nueva etapa que combinará el avance de la obra civil con el montaje del equipamiento de la nueva usina.