LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ TRABAJOS DE MEJORA VIAL EN EL BARRIO BARRANCAS DEL PIPO

Ushuaia 07/07/2026.- La Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia realizó trabajos de mejoramiento vial en las calles Pingüino Emperador y Lechuza Bataraza, en el barrio Barrancas del Pipo, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas durante la temporada invernal.

Las tareas se desarrollan con intervención del personal de Servicios Públicos y el uso de maquinaria vial, entre la que se encontraban motoniveladora, retroexcavadora y camiones, y continuarán en próximas jornadas.

Los trabajos contemplaron la ampliación de la calzada para mejorar la transitabilidad en el sector, limpieza de pluviales y el encauzamiento del agua proveniente de los chorrillos, con el fin de modificar su recorrido y evitar que continúe deteriorando los cruces de las calles.

Desde el área explicaron que estas intervenciones buscan dejar la zona en mejores condiciones antes de la llegada de temperaturas más bajas y posibles nevadas, garantizando un acceso más seguro para quienes transitan diariamente hacia los establecimientos educativos, sus lugares de trabajo y demás actividades cotidianas.

La Municipalidad continuará desarrollando este tipo de trabajos preventivos en distintos sectores de la ciudad para mejorar la infraestructura vial y acompañar las necesidades de los barrios durante el invierno.