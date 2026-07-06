LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ OPERATIVOS DE PREVENCIÓN VIAL EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

Ushuaia 06/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Inspectoría continúa desarrollando operativos preventivos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de promover una circulación más segura y fortalecer la educación vial.

El subsecretario de Seguridad Urbana, Alejandro Ledesma, explicó que «se trata de un trabajo que estamos realizando prácticamente todos los días. Actualmente llevamos adelante operativos que se desarrollan de lunes a lunes a través de la Dirección de Inspectoría, con una fuerte impronta preventiva».

En ese marco, indicó que durante uno de los procedimientos realizados en el sector del barrio Pipo se controlaron más de 70 vehículos, donde los inspectores realizaron verificaciones y brindaron recomendaciones a los conductores.

Ledesma señaló que «más allá de la función de controlar y, cuando corresponde, labrar infracciones, buscamos educar y generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito».

Asimismo, precisó que durante los operativos se verifica el uso del cinturón de seguridad, el estado de los neumáticos, el funcionamiento de las luces reglamentarias y demás condiciones de seguridad exigidas para circular.

Finalmente, el funcionario remarcó que, además de estos controles preventivos que se intensifican durante las tardes, también se llevan adelante operativos integrales de tránsito cuando la situación lo requiere, con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad vial en toda la ciudad.