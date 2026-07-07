LA MUNICIPALIDAD LLEVÓ ADELANTE UNA NUEVA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD

Ushuaia 07/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, llevó adelante una nueva reunión plenaria del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDI), un espacio de participación y articulación que reúne a representantes de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y distintas áreas del Estado para promover acciones que fortalezcan los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados a la agenda de trabajo del Consejo, generando un ámbito de intercambio en el que las instituciones compartieron inquietudes, propuestas y líneas de acción para continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a la comunidad.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó la importancia de sostener estos espacios de participación y señaló que «el COMUDI es una herramienta fundamental para construir políticas públicas desde el diálogo y la escucha activa. Queremos que este Consejo continúe funcionando de manera permanente, con una agenda de trabajo sostenida que permita transformar las necesidades de la comunidad en acciones concretas».



Asimismo, remarcó que «la participación de las organizaciones, las instituciones y las distintas áreas del Estado enriquece la construcción colectiva de soluciones. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo este ámbito de articulación para garantizar más inclusión, más accesibilidad y mejores oportunidades para las personas con discapacidad».

Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano reafirmaron el compromiso de acompañar el funcionamiento permanente del Consejo Municipal de Discapacidad, impulsando el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad para avanzar en políticas públicas integrales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.