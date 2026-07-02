LA MUNICIPALIDAD INVITA A UNA NUEVA EDICIÓN DEL PASEO DE EMPRENDEDORAS, ESPECIAL MES DE LA AMISTAD

Ushuaia 02/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, invita a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición del Paseo de Emprendedoras, especial Mes de la Amistad, que se llevará adelante los días 4 y 5 de julio, de 15:00 a 20:00 horas, en el SUM de la Casa de la Mujer, ubicado en Maipú 1120.

Durante ambas jornadas, emprendedoras locales ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal, con propuestas de gastronomía, diseño, indumentaria y textiles, decoración, gráfica, cosmética natural y otros rubros que reflejan el talento y la producción fueguina. Además, la edición especial del Mes de la Amistad reunirá múltiples opciones para quienes deseen encontrar regalos originales y apoyar el trabajo de emprendedoras locales.

Al respecto, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que «el Paseo de Emprendedoras es un espacio que seguimos fortaleciendo porque representa una oportunidad concreta para que las mujeres puedan mostrar su trabajo, generar ingresos y seguir desarrollando sus proyectos».

Asimismo, señaló que «desde el Municipio continuamos impulsando políticas públicas que promueven la autonomía económica de las mujeres y el crecimiento de los emprendimientos locales. Invitamos a toda la comunidad a acercarse, recorrer los stands y acompañar el enorme trabajo que realizan nuestras emprendedoras».

La entrada será libre y gratuita. La propuesta estará abierta a toda la comunidad durante ambas jornadas, ofreciendo una alternativa para disfrutar el fin de semana y anticipar las compras por el Mes de la Amistad.