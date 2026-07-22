LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLEVÓ ADELANTE CONTROLES SOBRE EL ESTADO DE VEREDAS

Ushuaia 22/07/2026.- La Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia, en el marco del Operativo Invierno, llevó adelante una inspección del estado de veredas de frentistas en distintos puntos de la ciudad.

Dicha tarea, que responde a la Ordenanza Municipal N° 3.567 y establece la obligatoriedad de la limpieza de veredas dentro del ejido urbano tanto a domicilios particulares como locales comerciales, tiene por objetivo asegurar el despeje y limpieza de las veredas en las 24 horas posteriores a cada nevada.

Jesús Olivo, subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, remarcó que “esto es parte de un trabajo de control e inspección que llevamos adelante desde la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, a fin de asegurar la circulación segura de vecinos y vecinas por toda la ciudad”.

Para conocer más sobre las tareas vinculadas al Operativo Invierno 2026, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @Ambiente.Cultura.Educacion.Ush.