LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ENTREGÓ 11 TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL MARCO DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL

Ushuaia 01707/2026.- La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la entrega de 11 títulos de propiedad a familias de la ciudad, en un acto realizado en la sede de Jefatura de Gabinete del edificio municipal Adolfo Cano, en el marco del proceso de regularización dominial que impulsa la gestión del intendente Walter Vuoto.

La actividad contó con la participación de la escribana municipal Pamela Demartin, la jefa de Gabinete Yesica Garay y la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic.

La entrega de estos títulos representa la culminación de un proceso administrativo que permite a las familias acceder a la seguridad jurídica sobre la titularidad de sus viviendas y sus tierras, luego de haber cumplimentado los requisitos y obligaciones establecidos por la normativa vigente.

La escribana municipal Pamela Demartin explicó que «este es un trámite administrativo que comienza con la intervención de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Una vez que las familias cumplen con todos los requisitos y obligaciones, el expediente pasa a la Escribanía Municipal para la obtención del título de propiedad».

Asimismo, destacó que «la entrega del título de propiedad representa la finalización de un proceso muy importante para cada familia, ya que les brinda la tranquilidad y la seguridad jurídica de ser titulares definitivos de sus hogares».

Desde el Municipio remarcaron que la regularización dominial constituye una política pública prioritaria de la gestión del intendente Walter Vuoto, impulsada mediante el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales para agilizar los procedimientos administrativos y garantizar el acceso de más vecinos y vecinas al título de propiedad de sus tierras.