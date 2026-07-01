LA MUNICIPALIDAD ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA UNA NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Ushuaia 01/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano y Punto Digital Ushuaia, abre las inscripciones para una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, una propuesta gratuita destinada a brindar conocimientos esenciales para garantizar la seguridad e higiene en la elaboración, almacenamiento y comercialización de alimentos.

La capacitación se desarrollará los días 14, 15 y 16 de julio, de 10 a 12 horas, en las instalaciones del SOEM, ubicadas en 8 de Noviembre 284.

Durante los tres encuentros, las personas participantes incorporarán contenidos vinculados a las buenas prácticas de manipulación, el control de riesgos y el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes, conocimientos clave tanto para el ámbito laboral como para el desarrollo de emprendimientos gastronómicos.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que «seguimos impulsando capacitaciones que brindan herramientas concretas para fortalecer la empleabilidad, acompañar emprendimientos y generar nuevas oportunidades para nuestros vecinos y vecinas».

Asimismo, la funcionaria sostuvo que «la formación es una herramienta fundamental para promover la autonomía económica y ampliar las posibilidades de inserción laboral».

Por su parte, la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, remarcó que «la manipulación segura de alimentos es clave para el cuidado de la salud pública y representa un conocimiento indispensable para quienes desarrollan actividades vinculadas a la producción y comercialización de alimentos».

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados. Las personas interesadas podrán completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://inscripciones.website/curso-de-manipulacion-de-alimentos/