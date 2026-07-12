La más austral del mundo: así será la nueva central eléctrica con financiamiento chino

Tierra del Fuego 12/07/2026.- Terra Ignis y Austral formalizan un acuerdo de u$s70 millones con capitales chinos para construir una usina de 60 MW en la zona más austral del país.

La provincia de Tierra del Fuego dio un paso para su seguridad energética a través de un acuerdo entre las empresas Terra Ignis Energía y Austral Petróleo, Gas y Electricidad para la construcción y puesta en marcha, operación, mantenimiento y posterior explotación comercial de una nueva planta generadora en la capital fueguina.

El proyecto de infraestructura pra la generación termoeléctrica prevé una inversión total de u$s70 millones. La futura usina estará equipada con tecnología de ciclo combinado, un sistema eficiente que optimiza el uso del gas que se produce en la misma provincia.

Se estima que la instalación alcanzará una capacidad total de 60 megavatios (MW), posicionándose como el nodo de abastecimiento clave para la región costera del canal Beagle, de acuerdo a lo informado por Terra Ignis. Una usina de estas características puede abastecer simultáneamente a un promedio de 50.000 a 60.000 hogares, es decir cubre la demanda de una ciudad chica o un municipio mediano.

Dentro del esquema operativo acordado por las partes, la firma Austral de capitales chinos asumirá la responsabilidad del diseño general, la ingeniería de detalle y la construcción del complejo. Del mismo modo, la compañía privada se hará cargo del financiamiento integral del emprendimiento.

El proyecto que financia un consorcio chino

Este esquema permite al sector público provincial impulsar una obra clave sin comprometer de manera directa los recursos inmediatos del estado fueguino, ya que la inversión estará a cargo de Austral, firma integrada por dos corporaciones estatales chinas: China Rainbow International Investment y Rainbow International Engineering.

El directorio de la empresa genera particular atención en el ámbito político y económico fueguino debido a que está integrado por los mismos actores que protagonizaron el frustrado proyecto de industrialización de gas de regalías en 2008, bajo la firma Tierra del Fuego Energía y Química, el cual derivó en un largo y millonario litigio judicial.

Fuente: Iprofesional