La industria automotriz no logra arrancar y cerró el semestre en baja

Industria 05/07/2026.- Las terminales fabricaron 204.658 vehículos entre enero y junio, 18,3% menos que en el mismo período de 2025. ADEFA advirtió que la recomposición avanza más lento que la demanda y pidió una baja de la carga impositiva.

La industria automotriz cerró el primer semestre con una caída marcada en la producción, un retroceso en las exportaciones y ventas mayoristas todavía por debajo del nivel del año pasado. El informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) mostró que entre enero y junio las terminales produjeron 204.658 vehículos, un 18,3% menos que en el mismo período de 2025.

El dato confirma que la actividad sigue sin recuperar un ritmo sostenido. En junio, con 18 días hábiles de actividad, las fábricas produjeron 37.029 vehículos entre automóviles y comerciales livianos. Ese volumen quedó 1,9% por debajo de mayo y 13,6% por debajo de junio del año pasado, cuando se habían fabricado 42.848 unidades.

Informe ADEFA.

La contracción no se limitó al mercado interno. En junio se exportaron 22.373 unidades, un 11,3% menos que en mayo y un 1,7% por debajo del mismo mes de 2025. En el acumulado del primer semestre, los envíos al exterior llegaron a 126.893 vehículos, con una baja interanual del 2,1%.

Una recuperación más lenta que la demanda

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que “la industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”. La frase expone la lectura del sector: hay señales de movimiento en algunos indicadores, pero todavía no alcanzan para revertir el balance negativo de la primera mitad del año.

Informe ADEFA.

El contraste más claro apareció en las ventas mayoristas. Las automotrices entregaron a la red de concesionarios 44.096 vehículos en junio, un 22,5% más que en mayo. Sin embargo, la comparación interanual volvió a ser negativa: el volumen quedó 26,3% por debajo de junio de 2025.

En el acumulado de enero a junio, las ventas mayoristas llegaron a 228.129 unidades, una caída del 23,7% frente al mismo período del año anterior. Para el sector, ese dato muestra que la demanda interna empieza a moverse, pero todavía desde niveles insuficientes para modificar la tendencia general.

Pérez Graziano señaló que una recuperación más firme durante el segundo semestre dependerá principalmente de las condiciones de financiamiento. Ese punto aparece como una variable clave para mejorar las operaciones en concesionarios y acompañar una eventual recomposición de la producción.

El reclamo por impuestos

En paralelo, ADEFA valoró la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno nacional en el Boletín Oficial, a la que consideró una señal “fundamental” para mejorar la competitividad de la industria automotriz.

Pero el planteo empresario también apuntó a otros niveles del Estado. Pérez Graziano remarcó que “es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva” para superar desafíos estructurales y consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo.

El reclamo se suma a una discusión más amplia sobre los costos de producción, la competitividad exportadora y la capacidad de las terminales para sostener inversiones en un escenario de transición. Con los números del semestre ya cerrados, el sector llega a la segunda mitad del año con señales mixtas: mejora mensual en ventas a concesionarios, caída interanual en todos los indicadores principales y presión por alivio fiscal.

El desempeño de junio dejó, así, una foto incómoda para una actividad clave de la industria nacional. La producción sigue en retroceso, las exportaciones no logran despegar y la recomposición del mercado aparece condicionada por el financiamiento, los costos y la respuesta que puedan dar Nación, provincias y municipios.

Fuente:GLP