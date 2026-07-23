La extranjerización de tierras: Argentina abre la puerta a la pérdida de soberanía

Río Grande, 23 de julio de 2026. El debate sobre la extranjerización de tierras volvió al centro de la escena política argentina tras la presentación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros privados, generó alarma entre especialistas en soberanía y recursos estratégicos.

Marco legal y antecedentes

Hasta hoy, la Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales del país, ni más del 30% en cada provincia o departamento. Además, un mismo extranjero no puede adquirir más de 1.000 hectáreas en zona núcleo. El nuevo proyecto elimina esos límites y mantiene solo la prohibición para Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización expresa de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

Mapa: www.observatoriodetierras.ar

Debate político y económico

Oficialismo (La Libertad Avanza): sostiene que la apertura “dinamiza el mercado inmobiliario” y atrae inversiones.

sostiene que la apertura “dinamiza el mercado inmobiliario” y atrae inversiones. Oposición y entidades agrarias (FAA, UCR, PJ): advierten que la reforma “atenta contra la soberanía y la seguridad nacional”, especialmente en zonas de frontera y recursos estratégicos como agua, energía y minerales.

advierten que la reforma “atenta contra la soberanía y la seguridad nacional”, especialmente en zonas de frontera y recursos estratégicos como agua, energía y minerales. Juristas y ambientalistas: alertan sobre el riesgo de que fondos internacionales concentren grandes extensiones de territorio, afectando ecosistemas y comunidades rurales.

Datos chequeables

Aspecto Situación actual (Ley 26.737) Proyecto Milei (2026) Extranjeros privados Límite 15% nacional, 30% provincial Sin límite general Estados extranjeros Prohibido Prohibido, salvo autorización Empresas con participación estatal extranjera Restricciones Prohibido, salvo autorización Jurisdicción provincial Provincias conservan dominio Provincias deben autorizar junto al Ejecutivo Silencio administrativo No aplica Si no hay respuesta en 180 días, la compra se aprueba automáticamente

Impacto en Tierra del Fuego

En provincias estratégicas como Tierra del Fuego, donde las tierras tienen valor geopolítico por su cercanía a la Antártida y al Atlántico Sur, la flexibilización legal genera preocupación. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya ha autorizado ventas de predios urbanos y rurales en Ushuaia y Río Grande, algunos con potencial interés extranjero. Especialistas advierten que la apertura podría facilitar la compra de terrenos vinculados a la defensa nacional o a recursos energéticos, debilitando la soberanía territorial.

Riesgos señalados

Extranjerización masiva: concentración de tierras en manos de fondos internacionales.

concentración de tierras en manos de fondos internacionales. Seguridad nacional: vulnerabilidad en zonas de frontera y recursos hídricos.

vulnerabilidad en zonas de frontera y recursos hídricos. Autonomía provincial: pérdida de poder real de veto ante operaciones extranjeras.

La reforma propuesta por el gobierno de Milei marca un giro histórico: de la protección del dominio nacional a la liberalización total del mercado de tierras. En un país donde la soberanía territorial es parte de la identidad nacional, la extranjerización de tierras deja de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad política y económica que redefine el mapa del poder en Argentina.

Informe basado en notas publicadas en este medio con herramientas de IA