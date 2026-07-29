LA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES LANZA UNA NUEVA ETAPA DE CAPACITACIONES

Rio Grande 29/07/2026.- A partir de este jueves 30 de julio, las vecinas y vecinos podrán inscribirse, a través del Portal Ciudadano, a una nueva etapa de capacitaciones de la Escuela de Emprendedores. Los cursos comenzarán durante los primeros días de agosto y ofrecerán propuestas vinculadas a la industria, el empleo independiente, el sector textil y la manipulación segura de alimentos.

La oferta formativa está destinada a quienes deseen adquirir nuevas herramientas para incorporarse al mundo laboral, perfeccionar sus conocimientos en un oficio o fortalecer sus proyectos productivos. Las capacitaciones se desarrollarán en distintos Centros Municipales y en la Fundación Mirgor, ampliando las oportunidades de acceso a la formación en diferentes puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, la Escuela de Emprendedores brindará cursos en las siguientes categorías:

– Industria: Reparación de placas electrónicas y Electricidad industrial.

– Empleo Independiente: Reparación de aire acondicionado de automotor, Reparación de línea blanca: heladeras; Reparación de línea blanca: lavarropas y Reparación de pequeños electrodomésticos.

– Textil: Indumentaria básica, Moldería textil intermedia, Moldería textil avanzada, Sastrería y un Seminario de Diseño Creativo.

– Manipulación Segura de Alimentos

El curso de Manipulación Segura de Alimentos, a cargo del área de Bromatología del Municipio, brindará conocimientos fundamentales para garantizar prácticas seguras en la elaboración, manipulación y conservación de alimentos, promoviendo el cuidado de la salud pública y el cumplimiento de la normativa vigente.

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 30 de julio a través del Portal Ciudadano, donde encontrarán información sobre los requisitos, fechas, horarios y sedes de cada una de las propuestas.

La Escuela de Emprendedores constituye una de las políticas públicas estratégicas que impulsa la gestión municipal para acompañar a las vecinas y vecinos en la adquisición de conocimientos, la generación de empleo y el fortalecimiento del desarrollo productivo local, entendiendo que la capacitación es una herramienta fundamental para ampliar oportunidades y potenciar el crecimiento de Río Grande.