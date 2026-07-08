La dotación de personal del Sector Público Nacional: datos a mayo 2026, Se perdieron 69.992 puestos de trabajo, 75 personas por día

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- Se perdieron 69.992 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 20,4% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, 75 personas por día
- En términos absolutos, la administración descentralizada del Estado concentra la mayor cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
- El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.465 despidos. Le siguen Operadora Ferroviaria con 4.109, Banco Nación con 2.377 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.979 despidos
- En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió al 79% del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A., Contenidos Públicos S.E y la Casa de la Moneda, que también presentan reducciones especialmente significativas.
- En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.429 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la ANSES con 2.751 despidos, y el CONICET, con una reducción de 1.961 trabajadores.
- En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 62% de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 53 %, y en tercer lugar el INAES que sufrió un recorte del 46% de su dotación.
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- Fuente: Centro Economía Política Argentina, CEPA