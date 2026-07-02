“LA CRECIENTE DEMANDA SOCIAL RESPALDA EL PEDIDO DEL INTENDENTE ANTE CAMUZZI»

Rio Grande 02/07/2026.- Así lo afirmó la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, en referencia a la solicitud presentada por el intendente Martín Perez ante Camuzzi Gas del Sur para que suspenda los cortes del suministro durante el invierno.

La funcionaria advirtió que dicho pedido se da en el marco de un agravamiento de la situación social y un crecimiento sostenido de familias que ya no pueden afrontar el pago de este servicio esencial.

La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, explicó que la solicitud presentada por el intendente Martín Perez ante Camuzzi responde a la realidad que diariamente registran los equipos territoriales. «Estamos atravesando una situación social y económica que se profundiza día a día. Lo vemos en cada barrio y en cada familia que se acerca al Municipio buscando ayuda para resolver necesidades básicas.

El acceso al gas es una de las principales preocupaciones porque, en Río Grande, es un servicio indispensable para sostener la vida durante el invierno», sostuvo. La funcionaria señaló que la demanda de asistencia social aumentó entre un 30 y un 40% respecto del año anterior y remarcó que, en las últimas semanas, se incrementaron de manera significativa los pedidos de acompañamiento vinculados específicamente a las deudas por el servicio de gas. «Lo que estamos viendo en este último tiempo es una situación que no tenía esta magnitud el año pasado.

Cada vez son más las familias que llegan con deudas muy importantes y que manifiestan la imposibilidad de afrontar los planes de pago existentes. Esa realidad fue la que motivó el pedido del intendente Martín Perez para que Camuzzi adopte medidas excepcionales durante el invierno», indicó. Ybars explicó que muchas familias acumulan deudas que, aún con los esquemas de financiación actualmente disponibles, resultan imposibles de regularizar debido a que deben afrontar simultáneamente las cuotas y el consumo mensual.

«Hay hogares que hicieron todo lo posible para sostener el pago de los servicios, pero la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de las tarifas y la compleja situación económica hicieron que muchas familias ya no puedan cumplir. Por eso entendemos que hoy se necesita una respuesta acorde a la realidad que estamos atravesando», expresó. La Secretaria advirtió que esta problemática forma parte de un escenario social más amplio. «Estamos hablando de cuestiones esenciales.

Recibimos consultas de personas mayores que no pueden comprar sus medicamentos, de familias que tienen dificultades para sostener un alquiler y de hogares que necesitan ayuda para acceder a los alimentos. Son indicadores que muestran con claridad cómo se está profundizando la emergencia social», indicó. En ese contexto, destacó la decisión del intendente Martín Perez de poner a disposición de Camuzzi los equipos sociales municipales para colaborar en la identificación y evaluación de los casos de mayor vulnerabilidad.

«Nuestro objetivo es acompañar a las familias y construir soluciones. Por eso el Municipio no sólo realizó un pedido concreto a la empresa, sino que también se puso a disposición para trabajar de manera articulada y que ninguna familia riograndense quede sin este servicio esencial en pleno invierno», afirmó. Por último, la Secretaria remarcó que “en Río Grande el gas no puede considerarse un servicio más. Es un derecho básico que garantiza condiciones dignas para vivir. Por eso esperamos que este pedido encuentre una respuesta que contemple la realidad que hoy atraviesan cientos de familias de nuestra ciudad”.