LA CENA SOLIDARIA A BENEFICIO DE LUCCAU RECAUDÓ MÁS DE 130 MILLONES DE PESOS

Ushuaia 23/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia acompañó la cena solidaria organizada por Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU), una iniciativa que reunió a empresas, sindicatos, instituciones y vecinos con el objetivo de fortalecer el trabajo que la entidad desarrolla en la prevención, el acompañamiento y la contención de pacientes oncológicos. La velada contó con el acompañamiento del Hotel Arakur, de Los Tekis y de decenas de sponsors que hicieron posible el evento.

Durante la noche, el intendente Walter Vuoto anunció que la cena permitió recaudar más de 130 millones de pesos, recursos que serán destinados a la adquisición de equipamiento, medicamentos e insumos para continuar fortaleciendo la tarea que lleva adelante la institución.

La presidenta de LUCCAU, Nélida Parra, agradeció el compromiso de quienes hicieron posible el evento y destacó el esfuerzo colectivo para llevar adelante esta iniciativa solidaria.

«Quiero agradecer principalmente a todos los sponsors y a la gente que con su apoyo nos sigue acompañando. También a toda la organización que ha trabajado muchísimo para esta noche y especialmente al intendente Walter Vuoto, porque la idea de esta cena fue de él. Quiero agradecer también al Hotel Arakur por acompañar este evento y a Los Tekis, que nos acompañan con su música y su alegría. Sabemos del esfuerzo que significa para todos estar acá y estamos muy agradecidos de poder contar siempre con ustedes», expresó.

Al hacer uso de la palabra, el intendente Walter Vuoto puso en valor el trabajo que realiza LUCCAU desde hace décadas en Ushuaia y ratificó el compromiso del Municipio con la institución.

«Cuando hablamos de LUCCAU no hablamos solamente de una institución civil. Hablamos de compromiso, de horas y horas de trabajo, de campañas de prevención y de acompañamiento. Cuando el diagnóstico golpea la puerta, ahí está LUCCAU, conteniendo con sus profesionales, abrazando y acompañando a las familias», sostuvo.

Asimismo, destacó el acompañamiento del sector privado, los sindicatos y la comunidad para hacer posible el evento.

«Quiero contarles que hemos llegado a recaudar 130 millones de pesos para LUCCAU Ushuaia. Son recursos que van a ayudar a comprar equipamiento, medicamentos y seguir fortaleciendo el enorme trabajo que realizan todos los días. El resultado de esta cena demuestra que cuando el Estado, el sector privado y la comunidad trabajan juntos, se logran cosas muy importantes», afirmó.

Vuoto también agradeció el gesto solidario de Los Tekis, quienes participaron desinteresadamente de la iniciativa.

«Entendieron el sentido de esta iniciativa y se sumaron para acompañar esta causa. Comprendieron la importancia del trabajo que realiza LUCCAU y estuvieron presentes de manera solidaria», manifestó.

La noche concluyó con un show de más de una hora de Los Tekis, quienes hicieron cantar y bailar a los presentes con un repertorio que vistió de fiesta la velada solidaria, coronando una jornada marcada por el compromiso y la solidaridad.

La totalidad de lo recaudado será destinada al funcionamiento de LUCCAU y a la compra de equipamiento, medicamentos e insumos que permitirán seguir fortaleciendo la atención, la prevención y el acompañamiento de pacientes oncológicos en Ushuaia.

La Municipalidad de Ushuaia y LUCCAU agradecieron especialmente el acompañamiento de Popper, Camuzzi, UTHGRA, SANOS, Logística Lech Mar, London Supply, Gama Producciones, Celentano, Hotel Ibis, Ushuaia Visión, Banco Macro, UISE, Hotel Status, La Anónima, Hard Rock Café, Gualdesi Hnos., CECU, Agrotécnica Fueguina, Diarco, Deanes, Clínica San Jorge, Grúas y Logística S.A., La Fueguina Rural y Ganadera S.A., La Muy, CAAD, HC Joyerías, Ketty, Look Ushuaia, Rastros de Voz, Silkey, Volver, Sensaciones, Spa del Fin del Mundo, Amour y Lilian Prêt-à-Porter, cuyo compromiso y aporte hicieron posible el éxito de esta iniciativa solidaria.