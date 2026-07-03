JUSTICIA: Eligieron las tres organizaciones que integrarán el Comité contra la tortura

Ushuaia 03/07/2026.- Las y los Legisladores que integran la Comisión de Seguridad y Justicia Nº 6, se reunieron con el objetivo de realizar las entrevistas a miembros de las organizaciones postuladas, con el objetivo de formar parte del Comité contra la Tortura y otros tratos crueles conformado en el marco de la Ley Nº 857.

Las organizaciones no gubernamentales elegidas fueron: Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande; Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y la Fundación de Derechos en Red.

Al término del encuentro, la titular de la Comisión contó a Prensa Legislativa que tenían previsto “la realización de entrevistas a las distintas organizaciones que se inscribieron para formar parte del registro, se trata de un espacio habilitado para que este tipo de entidades integren el Comité”, narró.

“Les preguntamos cuáles eran las motivaciones para participar de este espacio y también de la experiencia que poseen en la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente en contexto de encierro”, expresó.

Asimismo, precisó que al término de la reunión, las y los Legisladores definieron que las tres organizaciones mencionadas serán parte del Comité. “Estas instituciones sumarán una mirada muy importante sobre todo por los conocimientos que poseen”, comentó. En tanto, recordó que dos de las organizaciones ya “venían participando del Comité, como lo es la Multisectorial de Río Grande y la Fundación de Derechos en Red”.

Para finalizar, destacó que la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UNTDF, posee trayectoria en el dictado de clases en contexto de encierro. “La mirada de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en este Comité complementa el trabajo que se realiza”, cerró Gracianía.

Participaron las legisladoras: María Victoria Vuoto (PJ) y Natalia Gracianía (LLA); y los legisladores: Pablo Villegas (MPF), Federico Greve (FORJA), Raúl Von der Thusen (SF).