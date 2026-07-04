Jóvenes, crédito y deuda: la tormenta perfecta antes del primer sueldo

Argentina 04/07/2026.- Un informe de Provincia Microcréditos expone una realidad preocupante: casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 21 años que tomaron un préstamo no logran afrontar su pago, y de ese grupo, 9 de cada 10 contrajeron la deuda antes de haber tenido su primer empleo formal. El estudio revela además que el riesgo de incumplimiento es mayor en las fintech que en la banca tradicional, y se profundiza cuanto más temprano se accede al crédito. Mientras que a los 21 años la mora alcanza al 31% de los usuarios, a los 19 el porcentaje trepa al 44%.

El presidente de Provincia Microcréditos y director del Banco Provincia, Alejandro Formento, advirtió que el crédito otorgado en contextos de alta vulnerabilidad, sin ingresos estables ni educación financiera previa, se convierte en una trampa que mancha el historial crediticio y condiciona el futuro económico de los jóvenes.

En ese sentido, cuestionó el modelo de inclusión financiera que se limita a dar acceso sin garantizar condiciones sostenibles, y subrayó el rol de la banca pública como contrapeso: tasas más bajas, acompañamiento cercano y capacitación.

Como respuesta, la entidad impulsa líneas específicas como «Generación Emprendedora», dirigida a jóvenes de 18 a 25 años, que ofrece condiciones más favorables para proyectos productivos.

También refuerza su apuesta educativa con el programa «Rico en Data», que en 2025 llegó a más de 105 mil alumnos de escuelas secundarias de los 135 municipios bonaerenses, y con tutoriales propios para fortalecer habilidades de gestión financiera. Para Formento, el verdadero desafío es que el crédito sea una herramienta de inclusión real y no una nueva forma de exclusión.

Endeudamiento familiar

El endeudamiento no es exclusivo de los jóvenes, también incluye la creciente dificultad de los hogares argentinos para hacer frente a sus compromisos bancarios, que encendió todas las alarmas.

Según el último Informe de Bancos del Banco Central, la morosidad de las familias alcanzó en abril de 2026 el 12,1%, un salto de 8,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando el indicador se ubicaba en un 3,7%.

Trepada de la mora

El deterioro abarca tanto préstamos personales como saldos impagos de tarjetas de crédito. Pero el problema no se limita a la banca tradicional.

Un relevamiento del Banco Provincia, basado en datos de la Central de Deudores (Cendeu), reveló que la mora en el sector no bancario —que incluye fintech y plásticos de supermercados— trepó al 24,6% a fines de 2025, más del doble de lo registrado en períodos previos.

Bancos al rescate

Ante este panorama, varias entidades salieron al rescate de los bolsillos más ajustados. El Banco Nación y otras corporaciones bancarias provinciales lanzaron nuevas líneas de crédito destinadas específicamente a la refinanciación de deudas.

Sin embargo, la oferta tiene un alcance acotado: solo permite cancelar obligaciones que ya estén bancarizadas, dejando afuera otros pasivos del sistema financiero no tradicional.

(InfoGEI)