Infraestructura urbana para barrios las Aves y Malvinas Argentinas “Es una política pública para construir una ciudad más segura, accesible e integrada”, destacó Zamora

En el marco de la V Sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Zamora destacó la aprobación del proyecto mediante el cual se impulsa el mejoramiento integral de la infraestructura urbana entre los barrios Las Aves y Malvinas Argentinas.

Al hacer uso de la palabra durante la sesión, la edil expresó su “satisfacción por el tratamiento y aprobación del proyecto, al considerar que representa un paso importante para continuar desarrollando obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos”.

Y remarcó la importancia “de un importante proyecto que aprobamos para seguir construyendo una ciudad mucho más segura y accesible”.

Zamora puso en valor el trabajo realizado entre los “distintos bloques políticos para alcanzar los consensos necesarios resaltando que el aporte de cada concejal resultó fundamental para fortalecer el proyecto”.

“No tiene que quedar solamente en kilómetros de asfalto o en mejorar un lugar, estamos hablando de la conexión entre vecinos y vecinas; estamos hablando de promover seguridad vial, movilidad sustentable y brindar, obviamente, también a los jóvenes que transitan y a las familias que transitan por ese sector, mucha mayor tranquilidad”, afirmó.

Sostuvo que “el proyecto constituye una verdadera herramienta de planificación urbana que permitirá generar mejores condiciones de integración para los distintos barrios de la ciudad”.

“Por eso me parece que no se trata de una obra de infraestructura más, sino que se trata de una política pública para seguir generando oportunidades, para integrar barrios, para garantizar a los vecinos, a los trabajadores y a las familias, en general, que se puedan desplazar de manera más segura”, enfatizó.

Finalmente, Zamora volvió a poner en valor el diálogo y el consenso político alcanzado para aprobar esta iniciativa, agradeciendo el “acompañamiento de todos los concejales y destacando la importancia de seguir impulsando proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad”, concluyó.