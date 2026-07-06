IARAF La Nación y las Provincias perdieron $6,5 billones de recaudación en el primer semestre

«La recaudación tributaria nacional total que queda en manos del Gobierno Nacional habría descendido un 6,4% real interanual durante el primer semestre de 2026 y la que va a provincias un 3%», revela el estudio.

Es de recordar que en lo que va del 2026 la recaudación tributaria total habría tenido un descenso del 5,3%.

«Al expresar estas variaciones en términos monetarios, es decir en moneda de junio de 2026, se tiene que Nación habría perdido $5.323.548 millones y las provincias y CABA $1.208.784 millones», detalla el reporte.

Según indica el IARAF, la recaudación tributaria nacional total descendió 5,3% real interanual durante el primer semestre de 2026 pero, al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del 3,6%, precisa el IARAF.

Los primeros seis meses del año las recaudaciones de mayor caída serían las de derechos de exportación con el 40%, seguida por Internos coparticipados, 18,1% y por los derechos de importación 16,7%. Hay que tener en cuenta que los impuestos vinculados al comercio exterior no se comparten con las provincias y es lo que explica el mayor impacto federal.

En cambio, en el primer semestre los que subieron fueron el impuesto a los combustibles, con el 19,6%; Bienes Personales, 7% y Ganancias, 2,1%. «Si se excluye de la recaudación a los tributos vinculados al comercio exterior (derechos de exportación e importación), la recaudación total habría descendido un 3,6% en términos reales interanuales», indica el trabajo.

El principal impuesto coparticipable, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 7,7% en términos reales respecto al primer semestre de 2025. El segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 4% real interanual.

Cayó la coparticipación en el semestre

De acuerdo con la consultora Politikon Chaco, el acumulado del primer semestre del año cerró con transferencias automáticas a provincias y CABA por $36,92 billones, lo que implicó una caída 2,8% respecto a igual período del 2025.

Los envíos quedaron por debajo de igual período del 2023 (-11,6%), 2022 (-13,1%) y 2021 (-6,5%), y solo por encima de 2024, aunque muy levemente (+0,7%).

En este marco, la Coparticipación Federal pura bajó 4,3% acumulado interanual; las Leyes Especiales subieron 11,3% y Compensación del Consenso Fiscal en crecieron 12,4%.