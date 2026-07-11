Rio Grande 11/07/2026.- En el marco del Día de la Independencia, el intendente Martín Perez destacó la importancia de conmemorar esta fecha desde Tierra del Fuego, con una mirada puesta en Malvinas, la Antártida, el Atlántico Sur y el rol estratégico de la provincia en el futuro del país.

Al conmemorarse un nuevo aniversario de la Independencia argentina, Perez expresó que “desde Tierra del Fuego honramos esta fecha reafirmando la soberanía, el trabajo y la producción”.

El Intendente señaló que “Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur son parte central de la Argentina y de su futuro”, y remarcó que el país necesita mirar al extremo sur “con una visión que integre territorio, desarrollo y comunidad”.

En ese sentido, Perez sostuvo que “Río Grande es una ciudad que trabaja, que produce y que todos los días demuestra el valor que tiene Tierra del Fuego para la Nación”.

“Queremos un país que cuide su industria, valore a su gente y ejerza su soberanía todos los días”, afirmó.

Finalmente, el Intendente saludó a la comunidad en este 9 de Julio y expresó que “la Independencia también nos invita a pensar qué Argentina queremos construir para las próximas generaciones”.