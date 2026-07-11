Al conmemorarse un nuevo aniversario de la Independencia argentina, Perez expresó que “desde Tierra del Fuego honramos esta fecha reafirmando la soberanía, el trabajo y la producción”.
El Intendente señaló que “Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur son parte central de la Argentina y de su futuro”, y remarcó que el país necesita mirar al extremo sur “con una visión que integre territorio, desarrollo y comunidad”.
En ese sentido, Perez sostuvo que “Río Grande es una ciudad que trabaja, que produce y que todos los días demuestra el valor que tiene Tierra del Fuego para la Nación”.
“Queremos un país que cuide su industria, valore a su gente y ejerza su soberanía todos los días”, afirmó.
Finalmente, el Intendente saludó a la comunidad en este 9 de Julio y expresó que “la Independencia también nos invita a pensar qué Argentina queremos construir para las próximas generaciones”.