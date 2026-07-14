HENRÍQUEZ SÁNCHEZ AFIRMÓ QUE “DESDE LA PROVINCIALIZACIÓN LAS TIERRAS DEJARON DE SER DE NACIÓN”

Ushuaia 14/07/2026.- La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, sostuvo que las tierras ubicadas dentro del ejido urbano dejaron de pertenecer al Estado nacional a partir de la provincialización y explicó que no corresponde la intimación cursada por el Gobierno nacional para que el Municipio desaloje el predio donde funciona desde hace años el Centro Logístico Invernal de la Municipalidad de Ushuaia, ya que, de acuerdo con la normativa vigente, las tierras son municipales.

En declaraciones a Radio Provincia, la funcionaria expresó «una preocupación muy grande» por la situación y explicó que el Municipio había advertido con anticipación el escenario que finalmente se concretó.

«Durante septiembre de 2025 detectamos señales que nos pusieron en alerta frente al cambio de gestión nacional y el paquete de medidas que se anunciaban. Por eso nos reunimos con los asesores de todos los concejales para presentarles el proyecto y, en noviembre de 2025, enviamos al Concejo Deliberante una ordenanza para modificar el uso del predio y resguardar este terreno», indicó.

No obstante, señaló que la iniciativa nunca fue tratada. «Quiero creer que, tal vez por la coyuntura, no pudieron abordarla», expresó.

Henriques Sanches remarcó que la Secretaría actuó con anticipación, respaldando su planteo en el marco legal vigente.

«El artículo 15 de la Ley Nacional N.º 23.775 establece que, con la provincialización, las tierras nacionales no afectadas a un uso o servicio público nacional fueron transferidas a la Provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la Ley Provincial N.º 323 dispone la transferencia de las tierras fiscales urbanas al dominio de los municipios, por lo que entendemos que existe un marco jurídico claro para sostener la posición de la Municipalidad», afirmó.

La funcionaria sostuvo que la preocupación excede el conflicto puntual por el predio y responde a una política nacional que, a su entender, compromete el desarrollo estratégico de la ciudad.

«Veíamos venir este escenario cuando el Gobierno nacional presentó un paquete de leyes con modificaciones vinculadas a los glaciares, el manejo del fuego y otras medidas que afectan nuestra soberanía. No es un tema menor ni una discusión aislada; es una situación de alto riesgo que debe involucrar a todo el arco político y también a los vecinos y vecinas», afirmó.

Durante la entrevista radial recordó que el terreno donde actualmente funciona el Centro Logístico Invernal posee un enorme potencial para el desarrollo urbano.

«En ese predio podrían generarse alrededor de 400 soluciones habitacionales y hasta ahora no escuché a ningún dirigente nacional explicar cuál será el destino de esa subasta, cuando ya vimos flamear una bandera yanqui en nuestro suelo».

Henriques Sanches también vinculó el debate con la defensa de la soberanía y sostuvo que «hoy se escuchaba hablar del Mundial y del partido de mañana. La camiseta argentina no se defiende solamente en el Mundial y en los partidos; también se defiende con actitud, con la palabra y con decisiones políticas frente a lo que está pasando. Se defiende frente a las medidas que se toman a nivel nacional y que afectan a la provincia y, en consecuencia, a nuestra ciudad».

Finalmente, la funcionaria insistió en que el Municipio impulsó una herramienta institucional para fortalecer la defensa del predio mediante el cambio de uso del suelo.

«Fue una pena que el Concejo Deliberante no tratara esta ordenanza. De todos modos, también hay que dejar en claro que la Armada podrá reclamar la estructura del galpón, pero las tierras, de acuerdo con la normativa vigente, pertenecen a la Provincia y, en el ámbito urbano, al dominio de los municipios», concluyó.

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