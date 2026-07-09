Gustavo Melella reactivó la reforma constitucional en Tierra del Fuego por decreto y volvió a abrir la discusión política

Tierra del Fuego 09/07/2026.- El gobernador convocó nuevamente a la elección de convencionales constituyentes para el 9 de agosto, luego de que la Justicia dejara sin efecto la convocatoria anterior. La oposición insiste en que el proceso podría derivar en un debate. El mandatario lo llevó a cabo mediante el decreto 751/2026 que había sido suspendido y luego habilitado por la justicia provincial, el mismo tiene fecha del 29 de abril de este año.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, reactivó el proceso para avanzar con la reforma de la Constitución provincial y volvió a convocar a la elección de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto. La decisión se conoció después de que la Justicia Electoral frenara la convocatoria original, lo que reavivó la discusión política en torno a la iniciativa.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial busca modificar la Carta Magna fueguina con el argumento de actualizar el funcionamiento institucional de la provincia. Sin embargo, desde el inicio del proceso la oposición manifestó reparos y advirtió que la reforma podría habilitar el debate sobre el régimen de reelecciones, una interpretación que el oficialismo rechaza.

La convocatoria anterior había sido suspendida por la Justicia Electoral tras distintos planteos presentados por sectores opositores. Ese fallo obligó al Gobierno provincial a revisar el procedimiento y postergó el cronograma previsto para elegir a los convencionales encargados de debatir una eventual modificación constitucional.

La oposición sostiene que una nueva redacción de la Constitución permitiría al actual gobernador volver a competir por el cargo.(Foto: Gobierno de Tierra del Fuego).

Entre los principales cuestionamientos figuran la necesidad de impulsar la reforma en el actual contexto económico de la provincia, el costo que demandará la elección de convencionales y la falta de precisiones sobre cuáles serán los artículos que se buscará modificar.

El debate también se trasladó al plano político. La oposición sostiene que el Gobierno deberá brindar mayores definiciones sobre los objetivos de la reforma y garantizar que el proceso no tenga consecuencias sobre el escenario electoral de 2027.

La decisión de reactivar el proceso se da poco más de un mes después de que la Justicia Electoral provincial dejara sin efecto la convocatoria original. En ese momento, la jueza electoral Mariel Zanini resolvió suspender la elección de convencionales constituyentes al considerar que el decreto firmado por el Ejecutivo había sido dictado mientras aún estaban pendientes instancias judiciales vinculadas al proceso, una resolución que obligó al Gobierno fueguino a replantear el cronograma.

Melella es uno de los gobernadores que apoya la reforma electoral de Javier Milei, ya que él busca llevar a cabo otra en su provincia. (Foto: Ministerio del Interior)

La reforma impulsada por la gestión de Melella contempla modificaciones sobre alrededor de 70 artículos de la Constitución provincial. Según sostiene el oficialismo, el objetivo es actualizar el funcionamiento institucional, incorporar cambios vinculados a la organización del Estado, establecer nuevos criterios para el régimen electoral y avanzar en medidas como la limitación de las reelecciones indefinidas de legisladores y la incorporación de topes salariales para funcionarios públicos.

Sin embargo, el proyecto quedó atravesado desde el comienzo por una fuerte disputa política. Los principales bloques opositores advirtieron que una eventual Convención Constituyente podría abrir la discusión sobre el alcance de los límites a las reelecciones y cuestionaron que una nueva redacción de la Constitución habilite interpretaciones que permitan al actual gobernador volver a competir por el cargo una vez concluido su mandato. Desde el Ejecutivo provincial rechazan esa interpretación y aseguran que la reforma no persigue ese objetivo.

La discusión también se desarrolla en un contexto de alta tensión política y económica en Tierra del Fuego. La provincia atraviesa conflictos vinculados con la situación de la industria, reclamos por el impacto de las medidas económicas nacionales, demandas de distintos sectores por salarios e infraestructura y una relación cada vez más tirante entre el Gobierno provincial y parte de la oposición. En ese escenario, el impulso de la reforma constitucional volvió a instalarse como uno de los principales focos de debate político.

Detalles del Decreto 751/2026

Fecha de firma: 29 de abril de 2026.

29 de abril de 2026. Firmantes: Gobernador Gustavo Melella y Jefe de Gabinete Jorge Canals.

Gobernador Gustavo Melella y Jefe de Gabinete Jorge Canals. Convocatoria: Elecciones de convencionales constituyentes el domingo 9 de agosto de 2026 .

Elecciones de convencionales constituyentes el . Cantidad de cargos: 15 convencionales titulares y 8 suplentes.

15 convencionales titulares y 8 suplentes. Base legal: Ley Provincial Nº 1529, que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución.

Ley Provincial Nº 1529, que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución. Difusión: Ordena publicar la convocatoria durante 30 días en medios masivos de la provincia.

Ordena publicar la convocatoria durante 30 días en medios masivos de la provincia. Financiamiento: Instruye al Ministerio de Economía a garantizar recursos y adecuaciones presupuestarias para el proceso.

Con información de :www.fenix951.com.ar, www.lalicuadoratdf.com.ar y tierradelfuego.gob.ar