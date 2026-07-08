GRAN CONVOCATORIA EN UNA NUEVA EDICIÓN DE FERIANTES DEL FIN DEL MUNDO EN EL MARCO DEL MUNDIAL

Tierra del Fuego 08/07/2026.- El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Representación Política, llevó adelante una nueva edición de «Feriantes del Fin del Mundo» en el Gimnasio de la Escuela Provincial N.º 2 de Río Grande con temática argentina en el marco del mundial

Vecinos y vecinas recorrieron los stands de emprendedores locales, quienes ofrecieron productos de indumentaria, tecnología, accesorios y artículos para el hogar.

En el marco de la propuesta mundialista, las familias también participaron del intercambio de figuritas y de actividades recreativas, generando un espacio de encuentro y disfrute para todas las edades.



En este sentido, Fernando Padilla, secretario de coordinación política expreso «la convocatoria fue muy positiva durante ambas jornadas, con una importante participación de vecinos y vecinas que recorrieron la feria, para disfrutar de la propuesta y acompañar a los emprendedores locales»

«Además, el evento contó con espectáculos artísticos en vivo que acompañaron la jornada, ofreciendo un espacio de entretenimiento para quienes participaron de la feria» finalizó el funcionario.