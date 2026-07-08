GRAN CONVOCATORIA EN UNA NUEVA EDICIÓN DE FERIANTES DEL FIN DEL MUNDO EN EL MARCO DEL MUNDIAL

Vecinos y vecinas recorrieron los stands de emprendedores locales, quienes ofrecieron productos de indumentaria, tecnología, accesorios y artículos para el hogar.
En el marco de la propuesta mundialista, las familias también participaron del intercambio de figuritas y de actividades recreativas, generando un espacio de encuentro y disfrute para todas las edades.
En este sentido, Fernando Padilla, secretario de coordinación política expreso «la convocatoria fue muy positiva durante ambas jornadas, con una importante participación de vecinos y vecinas que recorrieron la feria, para disfrutar de la propuesta y acompañar a los emprendedores locales»
«Además, el evento contó con espectáculos artísticos en vivo que acompañaron la jornada, ofreciendo un espacio de entretenimiento para quienes participaron de la feria» finalizó el funcionario.