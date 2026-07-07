GOBIERNO INVITA A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES FUEGUINOS AL SEMINARIO “DESCUBRIENDO EL VALOR DE LA IDENTIDAD”

Tierra del Fuego 07/07/2026.- El Gobierno de la provincia, en un trabajo conjunto entre los ministerios de Producción y Ambiente, Bienestar Ciudadano y Justicia, y Economía, invita a productores y emprendedores fueguinos a participar del seminario “Descubriendo el valor de la identidad”.

Esta instancia forma parte de la primera etapa del programa “Crecer con Identidad. Innovación y raíces para el desarrollo local”, una propuesta que se extenderá durante el año y que busca transformar la identidad cultural fueguina en oportunidades concretas de desarrollo económico, empleo y diferenciación comercial.

El seminario se realizará de manera presencial el 14 de julio en Ushuaia, en el SUM del IPRA (San Martín 360); el 15 de julio en Río Grande, en el SUM del Centro Cultural Yaganes (Av. Manuel Belgrano 319); y el 16 de julio en la Delegación de Tolhuin (Santiago Rupatini 285). En las tres ciudades, la actividad se desarrollará de 14 a 16 horas.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas y conceptos vinculados a la identidad cultural para que los participantes puedan incorporarla a sus proyectos, generando autenticidad y competitividad comercial.

La jornada estará organizada en tres bloques. En ellos se abordarán el valor del patrimonio cultural fueguino, el agregado de valor territorial como oportunidad de negocio y un bloque especial con la participación de emprendedores fueguinos destacados, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos.

Al respecto, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, manifestó que “nuestra provincia tiene una identidad única, construida a partir de su patrimonio natural y cultural, los saberes de nuestros pueblos originarios, nuestras diversidades culturales y el compromiso irrenunciable con la soberanía”.

“Desde el Estado asumimos el compromiso de fortalecer nuestra matriz productiva, generando valor agregado y nuevas oportunidades para quienes apuestan a producir y emprender en Tierra del Fuego. Así, la identidad deja de ser solamente un patrimonio para convertirse en una herramienta concreta de desarrollo y oportunidades”.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 13 de julio inclusive en el siguiente enlace:

https://bit.ly/43VET8A