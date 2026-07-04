GOBIERNO AVANZA EN EL DIÁLOGO CON GREMIOS ESTATALES Y EN LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS LABORALES

Tierra del Fuego 04/07/2026.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AIAS, junto a las organizaciones gremiales que representan a las y los trabajadores estatales, formalizó este jueves la conformación de la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales Provinciales (COPARLAP), un ámbito que tendrá un rol central en la interpretación, aplicación y mejora continua del Convenio Colectivo de Trabajo. La constitución de la comisión quedó plasmada en un acta firmada por representantes del Ejecutivo y de los gremios ATE, ATSA y UPCN.

La creación de este órgano representa un nuevo paso en el fortalecimiento del diálogo institucional entre el Estado provincial y las entidades sindicales, consolidando un espacio permanente para la construcción de consensos y la ampliación de derechos de las y los trabajadores de la administración pública.

En representación de las organizaciones sindicales participaron la secretaria General Adjunta del Consejo Directivo Provincial de ATE, Gladys Olivera; el secretario General de ATE Seccional Tolhuin, Vicente Garrighan; el secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha; el secretario General de UPCN Seccional Tierra del Fuego, Leonardo Rubén García; y la secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare. Por parte del Gobierno provincial estuvieron presentes el secretario de Asuntos Gremiales, Walter Campos, y el subsecretario de Asuntos Gremiales, Lic. Adolfo Ontivero.

Entre las funciones más relevantes de la COPARLAP se encuentra la intervención en las diferencias que puedan surgir respecto de la interpretación y aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, promoviendo soluciones consensuadas entre las partes. Asimismo, será el ámbito encargado de analizar, impulsar y proponer mejoras al convenio, adecuándolo a las nuevas realidades del empleo público y fortaleciendo el marco de derechos laborales.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la conformación de esta comisión es el resultado del trabajo sostenido y del diálogo permanente con las organizaciones sindicales, reafirmando la convicción de que las mejores políticas laborales se construyen a través del consenso, el respeto mutuo y la participación de todos los actores.

En ese sentido, remarcaron que contar con esta comisión permitirá dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales dentro de la administración pública, brindando herramientas para resolver interpretaciones, prevenir conflictos y continuar ampliando derechos para las y los trabajadores estatales.

Durante el encuentro también se acordó que la COPARLAP estará integrada por nueve representantes titulares del Poder Ejecutivo y nueve representantes titulares de las entidades gremiales, respetando la representación acordada entre ATE, ATSA y UPCN, con igual número de miembros suplentes.

Con esta decisión, la Provincia continúa fortaleciendo las instituciones de la negociación colectiva, promoviendo un Estado moderno, con reglas claras y espacios permanentes de diálogo que permitan seguir construyendo mejores condiciones laborales para las y los trabajadores fueguinos.