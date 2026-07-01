GARAY: “CUANDO HAY DIÁLOGO EL QUE SE BENEFICIA ES EL VECINO”

Ushuaia 01/07/2026.- La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, valoró el “gesto de madurez política” del intendente Walter Vuoto y del gobernador Gustavo Melella tras la reunión que mantuvieron el viernes pasado, y consideró “fundamental” el diálogo institucional a pesar de “las distintas tensiones y momentos políticos que podamos atravesar”, ya que “cuando hay diálogo el que se beneficia es el vecino”.

Ese “gesto de acercamiento” tuvo como objetivo “garantizar determinadas cuestiones” y también “nos permite a todos seguir gobernando de la manera en la que lo tenemos que hacer”, entendiendo que tanto el Municipio como la Provincia “atraviesan una coyuntura económica y financiera muy compleja”.

Garay planteó que “puede haber tensiones políticas pero un Gobierno provincial no puede dejar de hablar con los municipios, algún canal tiene que haber porque no podés gobernar si no tenés comunicación formal al menos en lo institucional”, y en esta ocasión “estuvo esa mirada desde las dos partes”.

“Fue una reunión positiva, se pusieron sobre la mesa puntos en común y se trata también de pensar para adelante cómo seguimos gobernando para beneficio de la comunidad”, enfatizó.

Finalmente, Garay remarcó que el intendente Vuoto “siempre estuvo a disposición para ser parte de la solución a los problemas”.

En tanto, el secretario de Gobierno del Municipio, Sebastián Iriarte, destacó que la predisposición al diálogo “se materializó en varias horas de trabajo” en las que “se intercambiaron miradas sobre las problemáticas que tienen tanto la Provincia como el Municipio” y se definieron distintas líneas de acción.

Además, hizo hincapié en que con este encuentro “no se está pensando” en el escenario electoral de 2027, y enfatizó que “se dio en el marco de la tensión que atravesamos durante meses” por la discusión sobre temas como los recursos de coparticipación y el proyecto de reforma de la Constitución provincial.

“Se comenzó a encaminar la discusión para ponernos de acuerdo sobre la definición de las prioridades, hacer foco en las problemáticas de la sociedad y, a partir de ahí, materializar soluciones para los vecinos y vecinas”, concluyó.

Por su parte, el concejal Nicolás Pelloli dijo que el diálogo entre el intendente y el Gobernador apunta a “mejorar la situación de la provincia y de la ciudad”, y en ese sentido expresó que la discusión en términos institucionales “tiene que estar” y que “nosotros buscábamos el diálogo”.

“Sabemos cuáles son las dificultades que atraviesan tanto la Provincia como el Municipio y debemos trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones”, afirmó el edil de Ushuaia, y por último instó a que “se sumen otros actores institucionales para trabajar fuertemente en beneficio de los fueguinos”.