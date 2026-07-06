FAMP: proyectos para diversificar la matriz productiva y generar empleo en Tierra del Fuego

Río Grande, 05/07/2026.– El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), creado en 2021, fue concebido como una herramienta estratégica para reducir la dependencia del ensamblado electrónico y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico en Tierra del Fuego. Sin embargo, gran parte de los proyectos han quedado en el plano discursivo o técnico, sin ejecución concreta.

Los informes publicados en este medio señalan que existen iniciativas con alto potencial de impacto social y laboral:

Transición energética : producción de hidrógeno verde aprovechando los vientos constantes y el acceso a agua, junto con el desarrollo de parques eólicos y solares. Además, el Proyecto Fénix , con una inversión de 700 millones de dólares en gas offshore, permitiría fabricar derivados como fertilizantes y urea, generando empleo en construcción, operación y mantenimiento.

: producción de hidrógeno verde aprovechando los vientos constantes y el acceso a agua, junto con el desarrollo de parques eólicos y solares. Además, el , con una inversión de 700 millones de dólares en gas offshore, permitiría fabricar derivados como fertilizantes y urea, generando empleo en construcción, operación y mantenimiento. Logística antártica : el Polo Logístico en Ushuaia, pensado para reparación de barcos, rescate y abastecimiento de más de 400 cruceros por temporada, convertiría a la provincia en nodo estratégico y generaría puestos de trabajo en servicios portuarios, mantenimiento naval y turismo.

: el Polo Logístico en Ushuaia, pensado para reparación de barcos, rescate y abastecimiento de más de 400 cruceros por temporada, convertiría a la provincia en nodo estratégico y generaría puestos de trabajo en servicios portuarios, mantenimiento naval y turismo. Turismo sustentable : infraestructura para ecoturismo, rutas escénicas y centros de interpretación ambiental, además de turismo científico y cultural vinculado a cooperación internacional. Estos proyectos diversificarían la economía y crearían empleo en hotelería, transporte y servicios.

: infraestructura para ecoturismo, rutas escénicas y centros de interpretación ambiental, además de turismo científico y cultural vinculado a cooperación internacional. Estos proyectos diversificarían la economía y crearían empleo en hotelería, transporte y servicios. Infraestructura básica : la extensión de redes de gas domiciliario, propuesta por el legislador Matías Lapadula, permitiría cubrir a miles de familias que hoy dependen de garrafas subsidiadas. La obra pública generaría empleo inmediato y reduciría el gasto provincial en subsidios de GLP.

: la extensión de redes de gas domiciliario, propuesta por el legislador Matías Lapadula, permitiría cubrir a miles de familias que hoy dependen de garrafas subsidiadas. La obra pública generaría empleo inmediato y reduciría el gasto provincial en subsidios de GLP. Industria y polos tecnológicos: ampliación de la producción petroquímica y electrónica más allá del ensamblado tradicional, junto con el desarrollo de polos tecnológicos en software, biotecnología y servicios digitales.

La clave está en transformar los fondos disponibles en obras y programas efectivos que generen empleo y mejoren la calidad de vida de los fueguinos. El FAMP, como herramienta financiera, puede ser el motor de una diversificación real de la matriz productiva, siempre que se logre pasar del discurso a la acción.

FAMP: Projects to Diversify the Productive Matrix and Generate Employment in Tierra del Fuego By Armando Cabral

Río Grande, July 5, 2026 – The Productive Matrix Expansion Fund (FAMP), created in 2021, was conceived as a strategic tool to reduce dependence on electronic assembly and open new opportunities for economic development in Tierra del Fuego. However, many of the projects have remained at the discursive or technical stage, without concrete execution.

Reports published in La Licuadora TDF highlight initiatives with high potential social and labor impact:

Energy Transition : production of green hydrogen by harnessing constant winds and water resources, along with the development of wind and solar parks. In addition, the Fénix Project , with a $700 million offshore gas investment, would allow the manufacture of derivatives such as fertilizers and urea, generating jobs in construction, operation, and maintenance.

: production of green hydrogen by harnessing constant winds and water resources, along with the development of wind and solar parks. In addition, the , with a $700 million offshore gas investment, would allow the manufacture of derivatives such as fertilizers and urea, generating jobs in construction, operation, and maintenance. Antarctic Logistics : the Ushuaia Logistics Hub, designed for ship repair, rescue, and supply of more than 400 cruise ships per season, would position the province as a strategic node and create jobs in port services, naval maintenance, and tourism.

: the Ushuaia Logistics Hub, designed for ship repair, rescue, and supply of more than 400 cruise ships per season, would position the province as a strategic node and create jobs in port services, naval maintenance, and tourism. Sustainable Tourism : infrastructure for ecotourism, scenic routes, and environmental interpretation centers, as well as scientific and cultural tourism linked to international cooperation. These projects would diversify the economy and create employment in hospitality, transportation, and services.

: infrastructure for ecotourism, scenic routes, and environmental interpretation centers, as well as scientific and cultural tourism linked to international cooperation. These projects would diversify the economy and create employment in hospitality, transportation, and services. Basic Infrastructure : the extension of natural gas networks, proposed by legislator Matías Lapadula, would cover thousands of families who currently depend on subsidized gas cylinders. Public works would generate immediate employment and reduce provincial spending on LPG subsidies.

: the extension of natural gas networks, proposed by legislator Matías Lapadula, would cover thousands of families who currently depend on subsidized gas cylinders. Public works would generate immediate employment and reduce provincial spending on LPG subsidies. Industry and Technology Hubs: expansion of petrochemical and electronic production beyond traditional assembly, along with the development of technology hubs in software, biotechnology, and digital services.

The key lies in transforming available funds into effective works and programs that generate employment and improve the quality of life of Fuegians. As a financial instrument, FAMP can be the engine of real diversification of the productive matrix, provided it moves from discourse to action.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar en base a informes publicados en este medio.