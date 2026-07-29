ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES BRINDARÁ EL TALLER “ENSEÑAR TAMBIÉN ES EMPRENDER”

Rio Grande 29/07/2026.- El Municipio de Río Grande abre las inscripciones para una nueva propuesta de formación destinada a fortalecer las capacidades de quienes desean compartir sus conocimientos y transformarlos en una oportunidad de desarrollo económico.

La Escuela de Emprendedores desarrollará el taller «Enseñar también es emprender» mediante el cual se brindarán herramientas para crear, planificar y comunicar una propuesta de capacitación propia, acompañando a las y los participantes en el diseño de talleres que les permitan transmitir sus saberes y generar nuevas oportunidades laborales.

La capacitación comenzará el 4 de agosto y se desarrollará los martes de 14 a 16 horas en el Espacio Tecnológico, ubicado en Carlos Pellegrini 520, con una duración de dos meses. Las personas interesadas podrán inscribirse a través del Portal Ciudadano ingresando a https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/.

A lo largo del recorrido se abordarán contenidos vinculados a la identificación de conocimientos y habilidades, la planificación de una propuesta de capacitación, estrategias de comunicación y herramientas para presentar un taller de manera clara y organizada.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa consolidando la Escuela Municipal de Emprendedores como una política pública que impulsa el desarrollo económico local a través de la formación, el acompañamiento y la generación de oportunidades para emprendedores y emprendedoras de la ciudad.