Encuesta de Zentrix: el 55% de los argentinos cree que lo peor está por venir

Argentina 01/07/2026.- El Monitor de Opinión Pública (MOP) de junio registró una primera señal de freno en el deterioro de la imagen de Javier Milei: su desaprobación cayó al 56,6% después de tres meses consecutivos de suba, mientras que la aprobación se mantiene estable en el 33,2%. Sin embargo, el dato no implica una recuperación del apoyo, sino un corrimiento hacia la indiferencia: el segmento de «ni aprueba ni desaprueba» alcanzó el 10%, su nivel más alto desde septiembre de 2025.

En pleno Mundial, la sociedad no encuentra en el fútbol una fuente de alivio: solo el 20,7% cree que un buen desempeño de la Selección podría mejorar el humor social, y esa expectativa está atravesada por la grieta política. Entre los votantes de Milei, el 31,4% confía en ese efecto, contra apenas el 13,7% de los opositores.

La misma lógica se repite en la pregunta inversa: los opositores son quienes más creen que el Mundial distrae de las preocupaciones económicas (28,1% contra 15,9% entre oficialistas). Los datos indican que el freno en la desaprobación responde a una dinámica propia y no a un efecto futbolero.

El contexto económico sigue siendo el telón de fondo: el 64% de los argentinos califica la situación económica como mala o muy mala, y el 61% llega como máximo hasta el día 20 del mes con sus ingresos.

La desconfianza en el INDEC se mantiene alta (68,8% cree que el índice no refleja la realidad), y el 86,1% afirma que su salario no le gana a la inflación. La corrupción encabeza el ranking de preocupaciones (51,3%), seguida de ingresos/salarios (48,2%) e incertidumbre económica (37,1%). El 55,1% cree que «lo peor está por venir» en materia económica.

Protagonistas en 2027

En el plano de las imágenes políticas, Milei mantiene un diferencial negativo de -22,4 puntos (33,8% positiva vs. 56,1% negativa), con mejor desempeño entre varones menores de 40 años del interior. Axel Kicillof registra -13,8 puntos (38,1% positiva vs. 44% negativa), con mejor imagen entre mujeres mayores de 60 del área metropolitana.

Polos opuestos

Patricia Bullrich tiene -13,3 puntos (38,6% positiva vs. 52% negativa), con mejor desempeño entre varones del interior. Myriam Bregman es la única dirigente con diferencial favorable (+3,8 puntos): 44,1% positiva frente al 40,3% negativa, con mejor imagen entre mujeres del área metropolitana. El estudio, de Zentrix Consultora, incluyó 1.297 casos con cobertura nacional y un margen de error de ±2,7%.

(InfoGEI)