Encuesta: 4 de cada 10 argentinos rechazan tanto a Javier Milei como al kirchnerismo: ¿hay lugar para un espacio nuevo?

Argentina 23/07/2026.- Una encuesta realizada por QSocial revela que se trata del mayor bloque de voto disponible del sistema, aunque persiste el interrogante sobre si existe hoy un espacio capaz de capitalizarlo antes de que la polarización lo absorba otra vez.

Una encuesta nacional de QSocial, realizado en junio sobre 1.880 casos, encontró que cuatro de cada diez argentinos rechazan tanto al Gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo. Es el segmento más grande entre los tres identificados por el estudio: un 29% dice rechazar únicamente a Milei, un 25% rechaza solo al kirchnerismo, y ese 40% —al que el director de opinión pública de la consultora, Lucas Klobovs, definió como «la pecera del medio»— no se identifica con ninguno de los dos polos que hoy estructuran la grieta política. El 6% restante no manifestó una posición definida.

Según el informe, se trata del mayor bloque de voto disponible del sistema político actual, aunque sin un espacio que lo represente en este momento.

El perfil de ese 40% no es el de un electorado desentendido de la coyuntura. De acuerdo con la encuesta, el 55% evalúa negativamente la situación del país y otro 35% la considera regular a mala, lo que deja a una amplia mayoría con una mirada crítica del presente. La proyección hacia adelante tampoco es alentadora para este segmento: un 85% no se muestra optimista respecto del futuro cercano.

El estudio también identificó una lectura ambivalente sobre la gestión libertaria: un 70% de este grupo reconoce que la inflación bajó, pero al mismo tiempo considera que el costo social del ajuste resultó demasiado alto. En cuanto a expectativas de liderazgo, un 80% dijo aspirar a una figura presidencial «unificadora», capaz de tender puentes entre espacios distintos y de correrse de la lógica de la polarización.

El informe advierte, sin embargo, que esa demanda convive con una limitación práctica: la mitad de este electorado (50%) admitió que votaría a un candidato que no le convence del todo si percibe que tiene chances reales de vencer a la opción que más rechaza. Es el mecanismo del «voto útil», que según el análisis de QSocial tiende a funcionar como una aspiradora hacia los dos polos cuando no existe una alternativa competitiva desde el arranque.

El trabajo distingue, en ese sentido, dos escenarios posibles. Para la política tradicional, la polarización seguiría operando como el principal mecanismo de captura de ese voto disponible, empujando a buena parte de esa «pecera del medio» a resignarse otra vez a la lógica binaria entre Milei y el kirchnerismo. Para un actor nuevo, en cambio, el estudio sostiene que la ventana existe, aunque es estrecha: mantenerla abierta requeriría una oferta capaz de romper el reflejo defensivo del electorado y, al mismo tiempo, mostrarse competitiva desde el inicio, no como una alternativa testimonial.

«La avenida del medio está abierta hoy. Depende de que aparezca alguien capaz de habitarla antes de que la polarización la vuelva a cerrar», concluye Klobovs en el informe.

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Fuente: Consultora QSocial