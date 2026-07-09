ENCUENTRO ENTRE VECINOS Y VECINAS QUE PARTICIPAN DE LOS TALLERES DE CASA MUNICIPAL Y APA

Rio Grande 09/07/2026.- La propuesta reunió a participantes y talleristas de ambos espacios, promoviendo el intercambio de experiencias y poniendo en valor el rol de estas políticas públicas como ámbitos de encuentro, aprendizaje e integración comunitaria.

En el marco de las actividades por un nuevo aniversario de Río Grande, el Municipio llevó adelante un encuentro junto a vecinos, vecinas y talleristas que forman parte de las propuestas que se desarrollan en Casa Municipal y APA, con el objetivo de compartir experiencias, fortalecer los vínculos comunitarios y reconocer el compromiso de quienes participan activamente de estos espacios.

Durante la jornada se exhibieron trabajos realizados en los distintos talleres y se generó un espacio de intercambio donde las y los participantes compartieron sus experiencias, destacando el valor de estas propuestas como herramientas que favorecen el aprendizaje, la integración y la construcción de redes comunitarias.

Asimismo, el encuentro permitió reflexionar sobre la importancia de seguir impulsando políticas públicas que promuevan la inclusión, el acceso a espacios de formación y recreación, y el fortalecimiento del tejido social, acompañando a las familias riograndenses y consolidando una comunidad cada vez más participativa y solidaria.

A través de estas iniciativas, el Municipio de Río Grande continúa generando espacios de encuentro que fortalecen la participación ciudadana, promueven el desarrollo personal y colectivo, y contribuyen a construir una ciudad con mayores oportunidades para todas y todos.