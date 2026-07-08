En el marco del aniversario de Río Grande El Concejo Deliberante distinguió a vecinos destacados

Rio Grande 08/07/2026.- En el marco de las actividades conmemorativas por el 105 aniversario de la ciudad, el Cuerpo de Concejales de Río Grande llevó adelante este martes el acto de entrega de reconocimientos a vecinos destacados, en homenaje a su trayectoria, compromiso y valioso aporte al crecimiento de la comunidad.

La ceremonia se desarrolló en el Museo Municipal “Virginia Choquintel” y contó con la presencia del Cuerpo de Concejales integrado por la presidente de la institución, concejal Guadalupe Zamora, y acompañada de los ediles Alejandra Arce, Jonatan Bogado, Maximiliano Ybars, Federico Runin, Florencia Vargas, Walter Abregù y Verónica Martínez, como así también estuvieron presentes autoridades, familiares y vecinos que acompañaron este emotivo reconocimiento a hombres y mujeres que, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo social, cultural, educativo, deportivo e institucional de Río Grande.

Durante la ceremonia, cada uno de los homenajeados recibió un reconocimiento institucional como expresión del agradecimiento de toda la comunidad por su trayectoria y legado.



Durante el acto, los ediles destacaron la importancia de “visibilizar y poner en valor el compromiso cotidiano de quienes, con esfuerzo, dedicación y vocación de servicio, dejan una huella en la ciudad y forman parte de su historia colectiva”.

Asimismo, señalaron que “este reconocimiento constituye una forma de agradecer y destacar el trabajo de vecinos y vecinas que, a través de sus acciones, representan los valores de solidaridad, esfuerzo y compromiso que identifican a la comunidad riograndense”.

La iniciativa se enmarcó en las celebraciones por el aniversario de Río Grande y reafirma el compromiso del Cuerpo de Concejales de promover espacios que reconozcan a quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen al fortalecimiento de la identidad y el desarrollo de la ciudad.

Los homenajeados fueron Margarita Maldonado, José Piñeiro, Mariana Sánchez Caparros, Marcela Leal, Adan Muñoz Mora, Faúndez Rosa, Ferreyra María,

Godoy Godoy Gerardo, Garay García Rosa, Francisco Zamora, Mario Vallone,

Ariela del Carmen Saldría, Alejandra Soto, Guillermo Ink, Hugo Peralta, Antonio Zerpa, Guillermo Triviño, Hilda Linares, Manuel Vera, Alejandro Ciovini,

Florencio Rodríguez, Gerardo Filipa, Adriana Valero, Alfio “Lalo” Carcamo y Arturo Andrade.