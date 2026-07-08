En el aniversario de Río Grande Zamora destacó el compromiso de los vecinos que construyen la identidad de la ciudad

Durante la ceremonia, Zamora puso en valor el papel de los ciudadanos como protagonistas de la historia riograndense y destacó que el crecimiento de la ciudad fue posible gracias al esfuerzo colectivo de generaciones de hombres y mujeres comprometidos con su comunidad.

“La mayor riqueza que tiene Río Grande es su gente. Hoy distinguimos a vecinos y vecinas que, desde la salud, la educación, la cultura, el deporte, el trabajo, la solidaridad, la defensa de los derechos humanos o el compromiso con sus barrios, han dejado una huella en nuestra ciudad”, expresó.

La presidenta del Concejo Deliberante señaló que “cada una de las personas homenajeadas representa valores profundamente arraigados en la identidad riograndense, como el esfuerzo, la solidaridad, el compromiso y la vocación de servicio”.

Asimismo, remarcó que “el reconocimiento no busca establecer comparaciones, sino agradecer públicamente a quienes, con su ejemplo cotidiano, contribuyen a construir una ciudad mejor”.

“Sabemos que Río Grande está llena de personas valiosas y que sería imposible reconocerlas a todas en un solo acto. Por eso, esta distinción pretende visibilizar algunas de las tantas historias que reflejan los valores que identifican a nuestra comunidad”, afirmó.

Zamora destacó además que el homenaje se extiende simbólicamente a miles de vecinos y vecinas que, muchas veces desde el anonimato, trabajan todos los días por el bienestar de la ciudad.

“Que este reconocimiento sea también un homenaje a todas esas personas que, con su trabajo silencioso, su dedicación y su compromiso, hacen de Río Grande un lugar mejor para vivir”.

Finalmente, la titular del Concejo Deliberante agradeció la presencia de familiares, instituciones y vecinos que acompañaron la ceremonia y felicitó a cada uno de los homenajeados, por lo cual, manifestó que “en este nuevo aniversario de Río Grande queremos celebrar a quienes nos inspiran con su ejemplo y recordar que la historia de nuestra ciudad se escribe todos los días gracias al compromiso de su gente”.

El acto formó parte de las actividades conmemorativas por los 105 años de Río Grande, reafirmando el reconocimiento a los vecinos y vecinas que, con su esfuerzo cotidiano, continúan fortaleciendo la identidad, los valores y el futuro de la ciudad.