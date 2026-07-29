Empleo, industria y desarrollo serán los ejes de Damián Loli Löffler camino a la intendencia de Río Grande

Rio Grande 30/07/2026.- Damián Loli Löffler confirmó que buscará competir por la Intendencia de Río Grande y aseguró que trabajará para construir un proyecto que priorice el empleo, la industria y el desarrollo de la ciudad.

El referente del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Damián Löffler, confirmó su intención de competir por la Intendencia de Río Grande y aseguró que continuará trabajando para alcanzar ese objetivo político de cara a las elecciones de 2027. La definición fue realizada durante una entrevista radial, donde habló sobre el escenario político provincial, la situación económica y el futuro del partido.

Un proyecto para Río Grande

Durante la entrevista, Löffler afirmó que quienes aspiren a gobernar la ciudad de Río Grande deben asumir un rol mucho más activo para defender el empleo, fortalecer la industria fueguina y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

En ese sentido, consideró que la crisis económica que atraviesa Tierra del Fuego exige dirigentes con capacidad para construir vínculos con otros sectores políticos y gestionar soluciones concretas para la provincia.

También remarcó que la situación del empleo y la pérdida del poder adquisitivo son hoy las principales preocupaciones de los vecinos y sostuvo que la dirigencia debe enfocarse en resolver esos problemas antes que en las disputas partidarias.

Respecto del futuro del Movimiento Popular Fueguino, Löffler señaló que el partido trabajará para construir un frente amplio con otros espacios políticos de cara a las próximas elecciones provinciales y municipales.

Explicó que la intención es impulsar alianzas programáticas que permitan presentar candidatos competitivos para la Gobernación, las intendencias y los cuerpos legislativos, priorizando propuestas que respondan a las necesidades de los fueguinos.

Finalmente, insistió en que la política debe recuperar el contacto con la ciudadanía y enfocarse en brindar respuestas a la crisis económica y laboral que atraviesa Tierra del Fuego, al tiempo que ratificó que continuará trabajando con la intención de convertirse en candidato a intendente de Río Grande.

Fuente: MPF