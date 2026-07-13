El turismo del 9 de julio: números que revelan la crisis

Menos turistas, más gasto nominal
- La estadía promedio fue de 2,3 noches, inferior a la de años anteriores.
- El gasto diario por persona alcanzó los $112.000, pero este aumento responde más a la inflación que a un mayor poder adquisitivo.
- En lo que va de 2026, viajaron 10,3 millones de turistas, un 26% menos que en igual período de 2025.
Tierra del Fuego: enclave estratégico con ocupación moderada
En la provincia más austral, la ocupación apenas llegó al 45%, aunque con una estadía más larga (3 noches) y un gasto diario superior al promedio nacional ($200.000 por visitante). Ushuaia concentró la mayor parte del movimiento gracias a la nieve, el Parque Nacional, el Canal Beagle y la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga.
El contraste es evidente: alto gasto individual pero baja ocupación, síntoma de un turismo selectivo, reducido y condicionado por los costos de traslado y alojamiento.
Factores que explican la caída
- Inflación y pérdida de poder adquisitivo: el aumento de precios obliga a acortar estadías y ajustar consumos.
- Turismo de cercanía: predominan viajes cortos y decisiones de último momento, lo que afecta a destinos alejados como Tierra del Fuego.
- Competencia internacional: el inicio de vacaciones en países vecinos (Chile y Brasil) favorece la llegada de turistas extranjeros, pero no compensa la retracción del mercado interno.
- Contexto político y económico: la incertidumbre sobre el rumbo económico desalienta el gasto en ocio y recreación.
El repunte en el gasto total no debe confundirse con una recuperación del sector. La economía obliga a gastar más por menos, y el turismo se convierte en un termómetro de la crisis: menos viajeros, estadías más cortas y consumo ajustado. Tierra del Fuego, pese a su atractivo estratégico y cultural, enfrenta el desafío de sostener la actividad con una ocupación moderada y una dependencia creciente de visitantes de alto poder adquisitivo.
Con información de CAME Nacional