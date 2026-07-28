El SMN declaró alerta roja en Santa Cruz y amarilla en Chubut y Tierra del Fuego por frío extremo

El alerta roja por frío extremo abarca las siguientes zonas de Santa Cruz: Meseta de Lago Buenos Aires, Meseta de Río Chico, Cordillera de Lago Buenos Aires, Cordillera de Río Chico, Cordillera de Güer Aike y Cordillera de Lago Argentino.

El alerta amarilla —nivel leve a moderado, especialmente peligroso para grupos de riesgo como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas— afecta a:

Chubut: Meseta de Cushamen, Meseta de Futaleufú, Meseta de Languiñeo, Meseta de Tehuelches, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo, Cordillera de Tehuelches, Meseta de Río Singuer, Cordillera de Río Singuer y Cordillera de Cushamen.

Tierra del Fuego: Zona no costera de Río Grande, Zona no costera de Ushuaia, Costa de Río Grande y Costa de Ushuaia.

El SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener el cuerpo en movimiento para generar calor, mantener la vivienda calefaccionada de forma segura, evitar cambios bruscos de temperatura, tomar abundante líquido, no consumir bebidas alcohólicas ni fumar en ambientes cerrados, y consultar con un médico ante cualquier síntoma sin automedicarse. Se recomienda prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.