EL MUNICIPIO PRODUCE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO PARA FORTALECER A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS DE LA CIUDAD

Rio Grande 04/07/2026.- La Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande lleva adelante una nueva etapa de producción de forraje verde hidropónico destinada al acompañamiento de productores avícolas locales inscriptos en el programa RGA Avícola. La tarea es realizada por trabajadores municipales en el invernadero municipal ubicado en la zona de El Tropezón.

Esta iniciativa se viene desarrollando desde hace varios años durante la época invernal, con el objetivo de brindar herramientas concretas al sector productivo en un período especialmente desafiante para la actividad. En este marco, articulan distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Productivo, entre ellas la Dirección de Desarrollo Pecuario y la Dirección de Desarrollo Agroproductivo.

La propuesta se desarrolla junto a productores avícolas de la ciudad, a partir de una articulación público-privada mediante la cual acercan avena al Municipio, aportando la materia prima necesaria para que sea transformada en forraje verde hidropónico de alta calidad, destinado a la alimentación de gallinas ponedoras.



A través de esta metodología, es posible aumentar entre cinco y seis veces el volumen de la avena disponible para la alimentación animal, generando un alimento fresco, nutritivo y de excelente digestibilidad. En este sentido, el forraje verde hidropónico constituye una herramienta estratégica como suplemento alimenticio durante la época invernal, especialmente en un territorio donde las condiciones climáticas representan un desafío permanente para la producción.

El forraje verde hidropónico contribuye a mejorar la salud intestinal de las aves, fortalecer su bienestar y optimizar su desarrollo productivo. Su incorporación en la dieta favorece una alimentación más equilibrada, reduce el estrés de los animales y genera mejores condiciones para una producción de huevos más eficiente y de mayor calidad.

Este trabajo fortalece el vínculo entre el Estado municipal y el sector productivo, promoviendo un modelo colaborativo que permite agregar valor a la materia prima aportada por los productores y acompañar de manera concreta a los establecimientos avícolas de Río Grande.

A través de esta política pública, el Municipio continúa impulsando herramientas para fortalecer la producción local, reducir costos de alimentación, incrementar la productividad de los establecimientos y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron que estas acciones forman parte del acompañamiento permanente a los productores inscriptos en el programa RGA Avícola, fortaleciendo el desarrollo del sector avícola y consolidando una matriz alimentaria local más sostenible.