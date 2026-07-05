EL MUNICIPIO LANZA UNA NUEVA EDICIÓN DE “CONOCIENDO EL MOTOR PRODUCTIVO DE LA CIUDAD”

Rio Grande 05/07/2026.- Con el objetivo de acercar a la comunidad al entramado productivo local y visibilizar el potencial de las empresas fueguinas, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Escuela Municipal de Emprendedores, pondrá en marcha una nueva edición del programa “Conociendo el Motor Productivo de la Ciudad”.

La propuesta se desarrollará del 7 al 14 de julio y permitirá que vecinos y vecinas participen de visitas guiadas a empresas de distintos rubros, con el fin de conocer de cerca sus procesos productivos, su historia, las tecnologías que emplean y el aporte que realizan al desarrollo económico de Río Grande.

En esta edición, los recorridos incluirán visitas a Vitalcan, Electrofueguina, Tecnomyl, Chinoa y Kotaix Coffee Roasters. Cada encuentro brindará la posibilidad de dialogar con sus referentes, recorrer sus instalaciones y conocer el funcionamiento de actividades productivas que forman parte del crecimiento de la ciudad.

Desde pymes locales hasta empresas del segmento industrial, la propuesta busca poner en valor a quienes día a día producen, invierten y generan capacidades en Río Grande. Se trata de empresas y emprendimientos que forman parte de la ampliación de la matriz productiva, impulsan nuevas oportunidades y representan un orgullo para la ciudad.

Las inscripciones se realizarán a través del siguiente link: https://bit.ly/4eKy5AW. Los cupos son limitados y cada visita contará con un número máximo de participantes, quienes deberán ser mayores de 18 años.

A través de esta iniciativa, el Municipio continúa fortaleciendo el vínculo entre la comunidad, las industrias, las empresas y los emprendimientos locales, promoviendo una mirada cercana sobre el trabajo, la innovación y las capacidades productivas que se desarrollan en Río Grande.

Asimismo, desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron y agradecieron la articulación público-privada con las empresas participantes, entendiendo que abrir sus puertas a la comunidad permite visibilizar el esfuerzo, la trayectoria y el potencial productivo de la ciudad y la provincia.

Río Grande es una ciudad que promueve el emprendimiento, la producción y el desarrollo local. Por ello, resulta fundamental que la comunidad pueda conocer de cerca todo el potencial que existe en nuestra ciudad y en Tierra del Fuego, reconociendo a quienes forman parte del motor productivo que impulsa nuevas oportunidades para el presente y el futuro.