EL MUNICIPIO INICIARÁ UN NUEVO OPERATIVO DE RETIRO DE VEHÍCULOS EN APARENTE ESTADO DE ABANDONO Y CHATARRA EN LA VÍA PÚBLICA

Rio Grande 24/07/2026.- La medida se llevará adelante en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de fortalecer el ordenamiento urbano, mejorar la seguridad vial y contribuir al cuidado del ambiente. Se solicita a las y los vecinos respetar la normativa vigente y retirar los vehículos en dicho estado para evitar su remoción.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, pondrá en marcha un nuevo operativo de retiro de vehículos en aparente estado de abandono, carrocerías y chatarra que permanezcan en la vía pública, dando continuidad a las acciones destinadas a recuperar los espacios comunes, prevenir la contaminación ambiental y promover una ciudad más limpia, segura y ordenada.

En este marco, se recuerda a las y los vecinos la importancia de cumplir con la Ordenanza Municipal N.º 2626/2008, la cual establece que los vehículos en aparente estado de abandono en la vía pública podrán ser notificados para su retiro. Una vez realizada la notificación al titular dominial, éste dispondrá de un plazo de cinco días para remover la unidad. En caso de incumplimiento, el Municipio procederá a su levantamiento y traslado al Corralón Municipal para continuar con las actuaciones correspondientes y, cumplidos los plazos legales, definir su disposición final.

Asimismo, se solicita a la comunidad colaborar con estas acciones evitando el abandono de vehículos y residuos ferrosos en la vía pública, contribuyendo de esta manera al cuidado del ambiente, al ordenamiento de los espacios comunes y a una mejor convivencia entre vecinos y vecinas.

Por otra parte, el Municipio recuerda que la línea 147 se encuentra disponible para que las y los riograndenses puedan realizar consultas, denuncias o reclamos vinculados a vehículos abandonados en la vía pública, permitiendo una respuesta ágil y eficiente ante este tipo de situaciones.

A través de estas acciones, el Municipio de Río Grande continúa impulsando políticas públicas orientadas a preservar el ambiente, fortalecer la seguridad vial y consolidar una ciudad más limpia, ordenada y sustentable para toda la comunidad.