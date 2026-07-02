EL MUNICIPIO IMPULSA GRUPOS TERAPÉUTICOS PARA EL ABORDAJE DE LA ANSIEDAD

Rio Grande 02/07/2026.- La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años y se desarrollará en Casa de Jóvenes, ubicada en Isla de los Estados 1195. Los encuentros estarán coordinados por profesionales de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, invita a vecinos y vecinas mayores de 18 años a participar de los Grupos Terapéuticos de Ansiedad, una propuesta orientada a brindar acompañamiento, contención y herramientas para el cuidado de la salud mental.

La iniciativa se desarrollará en Casa de Jóvenes, ubicada en Isla de los Estados 1195, y estará a cargo de profesionales psicólogos y trabajadores sociales. A través de encuentros grupales, se trabajará en la gestión emocional, el abordaje de la ansiedad y el fortalecimiento de estrategias de afrontamiento que contribuyan al bienestar integral de las y los participantes.

Estos espacios forman parte de las políticas públicas que impulsa el Municipio para promover la salud mental comunitaria, favoreciendo la comprensión de esta problemática y su impacto en la vida cotidiana, así como la construcción de recursos personales y colectivos para enfrentarla.

Los grupos comenzarán en el mes de julio y se llevarán adelante todos los martes a las 17 horas. Previamente, quienes deseen participar deberán realizar una entrevista de admisión con las profesionales a cargo.

Las inscripciones pueden realizarse telefónicamente al 436223 o de manera presencial en Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195).

A través de estas propuestas, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo dispositivos de acompañamiento y promoción de la salud mental, acercando herramientas y espacios de escucha que contribuyen al bienestar y la calidad de vida de la comunidad.