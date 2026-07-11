EL MUNICIPIO HABILITÓ EL PRIMER TRAMO PAVIMENTADO DE LA CALLE PUNTA POPPER

Rio Grande 11/07/2026.- La intervención corresponde a la primera etapa de la obra, ejecutada íntegramente con recursos propios del Municipio, en el marco de la política de fortalecimiento de la infraestructura urbana impulsada por la gestión del intendente Martín Perez. La habilitación de este nuevo tramo permitirá mejorar la conectividad y la circulación en un sector estratégico de la ciudad.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informa a la comunidad que quedó habilitado el primer tramo pavimentado de la calle Punta Popper, correspondiente a la primera etapa de una obra que forma parte del plan integral de mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad.

En esta instancia, se habilitaron 400 metros lineales de pavimento desde la intersección con Vuelta de Obligado. La intervención fue ejecutada con maquinaria, personal municipal y financiamiento proveniente íntegramente de recursos propios.

La obra tiene como objetivo optimizar la conectividad entre distintos sectores de Río Grande, mejorar la circulación vehicular y peatonal, y acompañar el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad mediante infraestructura de calidad.

La pavimentación de Punta Popper representa un avance concreto dentro del plan de obras que el Municipio lleva adelante para consolidar una red vial más segura, eficiente y accesible, respondiendo a las necesidades de las vecinas y vecinos.

A través de estas acciones, el Municipio continúa invirtiendo en infraestructura urbana con una administración eficiente de los recursos públicos, impulsando obras que mejoran la calidad de vida de la comunidad y fortalecen el desarrollo presente y futuro de Río Grande, la casa de todos.