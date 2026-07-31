EL MUNICIPIO FORTALECE LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES CON HERRAMIENTAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Rio Grande 31/07/2026.- En el marco de la Escuela Municipal de Emprendedores, se llevó adelante una capacitación destinada a emprendedores y trabajadores del Paseo Canto del Viento. La propuesta forma parte de la formación integral que impulsa el Municipio de Río Grande para fortalecer capacidades y generar espacios de trabajo cada vez más seguros.

El Municipio de Río Grande, a través de la Escuela Municipal de Emprendedores, llevó adelante una capacitación en primeros auxilios destinada a emprendedoras, emprendedores y personal que desarrolla sus actividades en el Paseo Canto del Viento.

La jornada fue organizada por la Dirección de Desarrollo Local, en articulación con Defensa Civil Municipal, y permitió incorporar herramientas fundamentales para actuar ante diferentes situaciones de emergencia que puedan presentarse en los espacios de trabajo y de atención a la comunidad.

Durante la capacitación, las y los participantes abordaron contenidos vinculados a la evaluación inicial de una situación de emergencia, la correcta activación del sistema de emergencias, maniobras básicas de primeros auxilios y diferentes recomendaciones para intervenir de manera segura hasta la llegada del personal especializado.

La actividad se desarrolló como parte de la propuesta integral de la Escuela Municipal de Emprendedores, política pública mediante la cual el Municipio acompaña a quienes producen, comercializan y llevan adelante proyectos en la ciudad, promoviendo no solamente herramientas vinculadas a la administración y consolidación de sus emprendimientos, sino también conocimientos que contribuyan a mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad.

En este sentido, la Escuela continúa ampliando su oferta formativa mediante capacitaciones vinculadas a gestión, costos, comercialización, producción, herramientas digitales, seguridad y otras competencias necesarias para el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos locales.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa acompañando al entramado emprendedor desde una mirada integral, entendiendo que fortalecer el desarrollo local implica generar capacidades, profesionalizar las actividades y brindar herramientas concretas que permitan consolidar emprendimientos más sostenibles y espacios de trabajo más seguros para toda la comunidad.