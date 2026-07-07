EL MUNICIPIO ENTREGÓ CERTIFICADOS A INSPECTORES E INSPECTORAS QUE COMPLETARON UNA CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVA LOCAL

Ushuaia 07/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la entrega de certificados a 46 agentes de Inspectoría, dependientes de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, que finalizaron y aprobaron una capacitación destinada a fortalecer los conocimientos sobre la normativa local vigente.

La actividad se desarrolló en el SUM del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), donde la jefa de Gabinete, Yésica Garay, hizo entrega de los certificados a las y los agentes que completaron la capacitación. El encuentro marcó el cierre de un proceso formativo de 12 horas de duración, distribuidas en 10 jornadas.

Durante el curso, los inspectores e inspectoras profundizaron contenidos vinculados a las 38 ordenanzas municipales que regulan su tarea cotidiana, con el objetivo de fortalecer las herramientas técnicas y mejorar la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.

La capacitación fue coordinada por la Dirección de Desarrollo del Talento Humano, dependiente de la Jefatura de Gabinete, área que además elaboró manuales de consulta para facilitar la actualización permanente de los agentes y organizó la instancia de evaluación final.

Del total de participantes, la mayoría aprobó con calificaciones superiores al 60 por ciento, alcanzando un promedio general de 8,40, lo que refleja el compromiso y la participación de los trabajadores y trabajadoras municipales en los procesos de formación continua.

Desde el Municipio destacaron que estas instancias de formación forman parte de una política permanente de fortalecimiento de los equipos de trabajo, orientada a optimizar las capacidades del personal y consolidar una gestión más eficiente al servicio de la comunidad.