EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE Y AUTORIDADES DEL CAAD FORTALECEN UNA AGENDA DE TRABAJO CONJUNTO

Rio Grande 03/07/2026.- El intendente Martín Perez mantuvo una reunión con Marcelo Saldivia, director del Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD) y equipo de dicha institución, con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo que permita ampliar las oportunidades de inclusión, formación y participación para las personas con discapacidad de la ciudad.

También estuvieron presentes: la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro y la concejala Alejandra Arce. El encuentro reafirma el compromiso del Municipio de Río Grande con la construcción de una comunidad más inclusiva, fortaleciendo el trabajo articulado que desde hace años sostiene junto al CAAD y proyectando nuevas herramientas que promuevan el acceso a derechos y la igualdad de oportunidades.

Al respecto, el intendente Martín Perez señaló que «recibimos a Marcelo Saldivia y a las autoridades del CAAD para elaborar una agenda de trabajo en conjunto y profundizar las acciones que ya venimos llevando adelante con la institución».

Asimismo, destacó que «estamos trabajando en la posibilidad de avanzar con talleres de formación laboral para los estudiantes del CAAD, articulando además el uso de espacios municipales para actividades culturales, recreativas y deportivas que favorezcan su desarrollo y participación en la comunidad».

Durante la reunión también se analizaron nuevas propuestas destinadas a ampliar las oportunidades de capacitación y fortalecer los procesos de inclusión social y laboral de las y los estudiantes, entendiendo que la formación y el acceso a experiencias comunitarias constituyen herramientas fundamentales para su desarrollo integral.

En ese marco, las autoridades evaluaron alternativas para continuar acompañando el crecimiento institucional del CAAD, fortaleciendo sus capacidades y ampliando las posibilidades de desarrollo de sus actividades y prestaciones.

Asimismo, se destacó la experiencia conjunta que el Municipio y el CAAD llevan adelante en la calesita ubicada frente a la Plaza Almirante Brown, una iniciativa que promueve la formación laboral y la participación activa de las y los estudiantes en un espacio de encuentro con la comunidad.

Como parte de esta agenda, ambas instituciones acordaron avanzar en la firma de un convenio de colaboración a través del área municipal de Accesibilidad, que permitirá profundizar el trabajo articulado, ampliar las instancias de formación laboral y favorecer la participación de las y los estudiantes del CAAD en las propuestas recreativas, culturales y deportivas impulsadas por la gestión municipal.

A través de este trabajo conjunto, el Municipio de Río Grande continúa consolidando políticas públicas que promueven una ciudad más inclusiva, fortaleciendo el vínculo con las instituciones de la comunidad y generando más oportunidades para que las personas con discapacidad desarrollen plenamente sus capacidades y participen activamente de la vida social de la ciudad.