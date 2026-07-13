EL MUNICIPIO CELEBRÓ EL 105° ANIVERSARIO DE RÍO GRANDE CON DOS GRANDES KERMESSES

Rio Grande 13/07/2026.- En el marco del 105° aniversario de la ciudad, el Municipio de Río Grande llevó adelante dos Grandes Kermesses con propuestas recreativas, lúdicas, deportivas y culturales que convocaron a cientos de familias a compartir una jornada de encuentro y celebración.

Como parte de las actividades por un nuevo aniversario de Río Grande, el Municipio organizó dos Grandes Kermesses destinadas a las infancias, juventudes y sus familias. Las propuestas se desarrollaron de manera simultánea en el Gimnasio Margen Sur y en el Polideportivo Carlos Margalot, promoviendo espacios de recreación, participación y encuentro para celebrar los 105 años de la ciudad.

Durante ambas jornadas, niñas, niños y sus familias disfrutaron de una amplia variedad de actividades impulsadas por distintas áreas municipales. Entre ellas, se desarrollaron propuestas lúdicas, biciescuelas, espacios de educación vial, glitter bar y otras iniciativas recreativas pensadas para compartir en comunidad.

Asimismo, se llevaron adelante actividades especialmente destinadas a las juventudes. En el Gimnasio Margen Sur se realizó un intercambio de figuritas, junto con torneos de metegol y ping pong, mientras que en el Polideportivo Carlos Margalot se desarrollaron seminarios abiertos, ampliando la propuesta para que vecinos y vecinas de todas las edades pudieran ser parte de los festejos.

Las actividades formaron parte de la agenda conmemorativa impulsada por el Municipio para celebrar junto a la comunidad un nuevo aniversario de Río Grande, fortaleciendo los espacios de encuentro y poniendo en valor el sentido de pertenencia que caracteriza a las y los riograndenses.

Con estas iniciativas, el Municipio continúa promoviendo políticas públicas que fortalecen los lazos comunitarios y generan espacios de integración para todas las edades, celebrando los 105 años de una ciudad que sigue creciendo con el compromiso, el esfuerzo y el orgullo de quienes la construyen cada día.