EL MUNICIPIO BRINDARÁ LA 2ª JORNADA SOBRE MANEJO DE ESPECIALIDADES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Rio Grande 26/07/2026.- Se trata de una propuesta organizada por la Secretaría de Salud junto a Clínica CEMEP. En esta segunda jornada se abordarán nuevas especialidades médicas, con el objetivo de fortalecer las herramientas de los equipos de Atención Primaria de la Salud y optimizar los criterios de tratamiento y derivación.

El Municipio de Río Grande, mediante la Secretaría de Salud, invita a médicos y médicas de la ciudad a participar de la 2° Jornada de “Manejo de Especialidades en Atención Primaria de la Salud: Cuándo tratar y cuándo derivar”, una iniciativa de capacitación organizada conjuntamente con la Clínica CEMEP.

La actividad se desarrollará el sábado 1° de agosto, de 10 a 13 horas, en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520). Está destinada a médicos residentes, generalistas, clínicos, médicos de familia y pediatras que se desempeñan en Atención Primaria de la Salud, tanto en el ámbito público como privado.

Quienes disertarán son el Dr. Agustín Perez a cargo de la temática Psiquiatría; el Dr. Joaquín Randón hablará sobre Otorrinolaringología; mientras que el Dr. Marcelo Oliva abordará el eje Urología.

Los cupos son limitados, por lo que las y los profesionales interesados deben inscribirse previamente completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/4x1WZ5h.

Mediante esta propuesta, el Estado Municipal promueve instancias de formación continúa para los equipos de salud, fortaleciendo el trabajo articulado con instituciones del sector privado como la Clínica CEMEP y brindar una mejor calidad de atención para las vecinas y vecinos riograndenses.