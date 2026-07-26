EL MUNICIPIO BRINDARÁ LA 2ª JORNADA SOBRE MANEJO DE ESPECIALIDADES EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

El Municipio de Río Grande, mediante la Secretaría de Salud, invita a médicos y médicas de la ciudad a participar de la 2° Jornada de “Manejo de Especialidades en Atención Primaria de la Salud: Cuándo tratar y cuándo derivar”, una iniciativa de capacitación organizada conjuntamente con la Clínica CEMEP.
La actividad se desarrollará el sábado 1° de agosto, de 10 a 13 horas, en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520). Está destinada a médicos residentes, generalistas, clínicos, médicos de familia y pediatras que se desempeñan en Atención Primaria de la Salud, tanto en el ámbito público como privado.
Quienes disertarán son el Dr. Agustín Perez a cargo de la temática Psiquiatría; el Dr. Joaquín Randón hablará sobre Otorrinolaringología; mientras que el Dr. Marcelo Oliva abordará el eje Urología.
Los cupos son limitados, por lo que las y los profesionales interesados deben inscribirse previamente completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/4x1WZ5h.
Mediante esta propuesta, el Estado Municipal promueve instancias de formación continúa para los equipos de salud, fortaleciendo el trabajo articulado con instituciones del sector privado como la Clínica CEMEP y brindar una mejor calidad de atención para las vecinas y vecinos riograndenses.