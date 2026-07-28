EL MUNICIPIO AVANZA CON EL RETIRO DE CHATARRA Y VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA

Rio Grande 28/07/2026.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, continúa desarrollando acciones destinadas al retiro de chatarra, residuos ferrosos y vehículos abandonados en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el ordenamiento y saneamiento urbano, mejorar la seguridad vial y contribuir al cuidado del ambiente.

En el marco de este trabajo sostenido, desde principios de 2025 hasta la actualidad ya fueron retirados 285 residuos ferrosos y carrocerías abandonadas. Asimismo, se notificaron 516 vehículos que se encontraban en situación irregular, en cumplimiento de las acciones que impulsa el Municipio para recuperar los espacios públicos y prevenir la contaminación ambiental.

Las tareas se llevan adelante a partir de los reclamos y denuncias que vecinos y vecinas realizan a través de la línea municipal 147, una herramienta que permite identificar este tipo de situaciones y dar una respuesta eficiente, promoviendo una ciudad más limpia, segura y ordenada mediante el trabajo articulado entre la comunidad y el Estado.

El procedimiento se desarrolla en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 2626/2008, la cual establece que, una vez notificado el titular dominial de un vehículo abandonado en la vía pública, dispone de un plazo de cinco días para retirarlo. De no hacerlo, el Municipio procede a su remoción y traslado al Corralón Municipal para continuar con las actuaciones correspondientes y, cumplidos los plazos legales, definir su disposición final.

Al respecto, el director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, Agustín Colombera, destacó: » Esto contribuye a descontaminación de la ciudad, sino que también establece y una mejor convivencia entre vecinos, a recuperar espacios públicos y veredas, favoreciendo al ordenamiento de todos los espacios públicos. A través del retiro de chatarra y vehículos abandonados damos respuesta a los reclamos de la comunidad, mejoramos el entorno y fortalecemos la seguridad vial».

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa impulsando políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente, la recuperación de los espacios comunes y el fortalecimiento de una ciudad más limpia, segura y ordenada para todas y todos los riograndenses.