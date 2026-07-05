EL MUNICIPIO ACOMPAÑA A JÓVENES RIOGRANDENSES QUE ESTUDIAN EN CÓRDOBA Y LA PLATA

Rio Grande 05/0/2026.- La capacitación “Armando tu Mapa en el Camino Emprendedor” fue impulsada por la Escuela Municipal de Emprendedores, a través de la Dirección de Desarrollo Local. Estuvo destinada a estudiantes de Río Grande que actualmente cursan sus estudios superiores fuera de la provincia, en articulación con espacios de acompañamiento estudiantil que funcionan en La Plata y Córdoba.

El Municipio de Río Grande, a través de la Escuela Municipal de Emprendedores y la Dirección de Desarrollo Local, llevó adelante la capacitación “Armando tu Mapa en el Camino Emprendedor”, una propuesta destinada a jóvenes riograndenses que actualmente se encuentran cursando estudios superiores en las ciudades de La Plata y Córdoba.

La actividad se desarrolló en articulación con la Casa de Jóvenes Riograndenses en La Plata y la Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños en Córdoba, espacios de encuentro, contención y acompañamiento para estudiantes que se encuentran lejos de sus hogares, y que cumplen un rol fundamental para fortalecer el vínculo de las juventudes con sus comunidades de origen.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar herramientas prácticas para la planificación de proyectos personales, académicos y emprendedores. Durante el encuentro, las y los participantes trabajaron en la construcción de un mapa de ruta, identificando metas, recursos disponibles, desafíos y estrategias para avanzar en sus objetivos.

Desde el Municipio destacaron que esta propuesta forma parte de una agenda de trabajo más amplia, orientada a acompañar a las juventudes riograndenses que estudian fuera de la provincia. En este marco, también se vienen articulando talleres de huerta en la Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños en Córdoba, además de otras acciones junto a instituciones y organismos públicos de distintas localidades.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, señaló que “para nosotros es muy importante seguir estando cerca de los jóvenes de Río Grande, incluso cuando se van a estudiar a otras ciudades. Estos espacios nos permiten acompañarlos, escucharlos y acercarles herramientas que les sirvan para su formación, para organizar sus ideas y para pensar proyectos a futuro”.

Asimismo, remarcó que “muchos de nuestros jóvenes se van de la ciudad con el sueño de formarse, crecer y construir su propio camino. Desde el Municipio queremos que sepan que Río Grande los sigue acompañando, que no están solos y que también apostamos a que puedan seguir vinculados con su comunidad, con sus raíces y con las oportunidades que se pueden construir desde acá”.

En relación a las acciones que se vienen impulsando, Armas sostuvo que “esta capacitación se suma a otras propuestas que estamos articulando, como los talleres de huerta en Córdoba y distintas actividades con instituciones y organismos públicos. La idea es seguir generando espacios útiles, cercanos y concretos, que aporten al desarrollo personal, académico y también emprendedor de nuestros jóvenes”.

Esta propuesta forma parte de las políticas que impulsa el Municipio de Río Grande para acompañar la formación, el desarrollo de capacidades y la construcción de proyectos de vida de las juventudes, fortaleciendo el arraigo, el vínculo con la ciudad y una cultura emprendedora con mirada local y proyección de futuro.