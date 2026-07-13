El misterio de la agenda de Melella: ausencia en actos clave y opacidad informativa.

Tierra del Fuego 13/07/2026.- El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, brilló por su ausencia en tres eventos de alto simbolismo político y social: el aniversario de la independencia nacional, el 105° aniversario de la ciudad de Río Grande y la Fiesta del Invierno. Tampoco recibió al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, durante su visita a la provincia. La pregunta que se repite en medios y pasillos políticos es simple: ¿dónde está el gobernador?

Melella habitualmente manda a los medios a investigar temas, sobre los que el evita manifestarse, «investiguen», suele decir en la raras apariciones publicas que hace. Al Igual que Milei, no ha dado conferencias de prensa en los últimos años, y tampoco ha visitado medios de comunicación como lo hacia cuando era intendente de Rio Grande, el notorio cambio ya genera cada vez mas ruido, no solo en los medios, sino en la sociedad. En medio de una crisis casi terminal, con recortes de fondos nacionales, serios cuestionamientos a convenios como el de Velitec o Austral Petróleo Gas y Electricidad S.A. una empresa de dudoso origen con un conocido Fernando Lin. Todo sobre el funcionamiento de la provincia esta guardado bajo 7 llaves. Y el gobernador al igual que el presidente de la nación elige con quien hablar, que no es lo mas preocupante, lo que realmente preocupa es lo que no dice. Como que pasa con la coparticipación a los municipios, estado de las escuelas, salarios docentes y la entrega de viviendas del IPV solo por mencionar algunos.

Ausencias que generan ruido

9 de julio: sin presencia en los actos oficiales de independencia.

sin presencia en los actos oficiales de independencia. Río Grande 105 años: ausencia en el aniversario de la ciudad más poblada de la provincia.

ausencia en el aniversario de la ciudad más poblada de la provincia. Fiesta del Invierno: evento cultural y turístico central en Ushuaia, sin participación del mandatario.

evento cultural y turístico central en Ushuaia, sin participación del mandatario. Visita de Scioli: el gobernador no estuvo en la recepción institucional al funcionario nacional.

Estas ausencias no son menores: se trata de instancias que refuerzan identidad, soberanía y desarrollo turístico, pilares de la política provincial.

Transparencia en cuestión

La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública garantiza que la ciudadanía pueda conocer la agenda y actividades de los funcionarios. Sin embargo, en el caso de Melella, la información oficial es escasa y fragmentaria. En lugar de publicar su agenda, el Ejecutivo provincial suele derivar a los periodistas a “investigar”, lo que constituye una inversión del principio de publicidad de los actos de gobierno.

La opacidad en la comunicación oficial erosiona la confianza pública y alimenta sospechas sobre decisiones tomadas fuera del escrutinio ciudadano. En un contexto nacional donde la transparencia es un valor en disputa, la ausencia del gobernador en actos de alto simbolismo y su silencio institucional refuerzan la percepción de un poder cerrado sobre sí mismo.

La situación se agrava porque Tierra del Fuego es un enclave bicontinental y estratégico: su rol en el Atlántico Sur y la Antártida exige liderazgo visible y presencia política constante. La falta de información sobre la actividad del gobernador no solo es un problema de comunicación, sino un déficit institucional que debilita la legitimidad de la gestión.

Las consecuencias de estas ausencias:



Desgaste de imagen: la ausencia en actos populares afecta la relación con la ciudadanía.

la ausencia en actos populares afecta la relación con la ciudadanía. Debilidad institucional: la falta de transparencia contradice la obligación legal de informar.

la falta de transparencia contradice la obligación legal de informar. Especulación política: el vacío de información abre espacio a rumores y versiones sobre tensiones internas.

En conclusión: la ausencia de Gustavo Melella en actos clave y la opacidad de su agenda oficial ponen en evidencia un déficit de transparencia que vulnera la Ley 27.275 y debilita la confianza institucional en Tierra del Fuego.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar