EL LUNES 3 DE AGOSTO COMIENZA UNA NUEVA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS

Rio Grande 30/07/2026.- El Municipio de Río Grande informa a las vecinas y vecinos empadronados en el Programa Alimentario Municipal que, entre el 3 y el 5 de agosto, se realizará una nueva entrega de módulos alimentarios en distintos sectores de la ciudad.

La distribución se llevará adelante únicamente a las y los titulares, quienes deberán presentarse con su DNI en el espacio correspondiente, en el horario de 11 a 15 horas. Asimismo, se recuerda que la entrega domiciliaria está destinada exclusivamente a personas adultas mayores.

El lunes 3 de agosto, la entrega comenzará en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario (Rafaela Ishton 1148), destinada a las familias de la zona sur.

Mientras que el martes 4 de agosto, la distribución continuará en el Centro Comunitario Municipal ubicado en Victoria Ocampo y Rufino, para vecinas y vecinos de los barrios Chacra II, Chacra IV, Mutual y CGT.

Finalmente, el miércoles 5 de agosto, los módulos alimentarios se entregarán en el Club Sportivo (Av. Belgrano 1130), para las familias del sector céntrico y de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.

De esta manera, el Municipio continúa acompañando a las familias riograndenses mediante políticas públicas que fortalecen el acceso a la alimentación y promueven una mayor presencia territorial en cada barrio de la ciudad.